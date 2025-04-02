2 апреля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Ипсвич». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» идет на 10-м месте в таблице чемпионата Англии. Клуб записал в актив 44 очка по итогам 29 встреч.

У «Борнмута» 12 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Команда забила 48 голов и пропустила 36 мячей.

Последние матчи: «Борнмут» проиграл два последних матча. 15 марта команда дома уступила «Брентфорду» со счетом 1:2.

30 марта «Борнмут» вылетел из Кубка Англии. Клуб в родных стенах потерпел поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Борнмут» по итогам сезона еще может попасть в еврокубки. Но клубу следует прибавить на финише сезона.

В последних пяти домашних матчах «Борнмут» ни разу не победил. В родных стенах «вишни» потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Борнмут». В первом круге команда в гостях обыграла «Ипсвич Таун» со счетом 2:1.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» располагается в зоне вылета. У клуба сложная ситуация. По итогам сезона «Ипсвич» может отправиться в Чемпионшип.

Команда находится на 18-й строчке в таблице АПЛ. «Ипсвич» записал в актив 17 очков в 29 поединках.

Последние матчи: «Ипсвич» в марте сыграл три встречи. У команды не было ни одной виктории в АПЛ.

3 марта «Ипсвич» разочаровал поклонников в Кубке Англии. Клуб уступил в серии пенальти «Ноттингем Форест».

Затем в чемпионате Англии «Ипсвич» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) и опять-таки «Ноттингем Форест» (2:4).

Состояние команды: «Ипсвичу» очень нужны очки. Команда рискует вылететь из АПЛ. В такой ситуации каждый балл идет на вес золота.

В гостях результаты «Ипсвича» оставляют желать лучшего. На выезде в АПЛ команда не побеждает на протяжении шести матчей.

Последний раз «Ипсвич» выигрывал на чужом поле еще в 2024 году. Это было 14 декабря. Клуб в гостях одолел «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В последних пяти домашних матчах «Борнмут» ни разу не победил

На выезде в АПЛ «Ипсвич» не побеждает на протяжении шести матчей

В первом круге «Борнмут» выиграл в гостях со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.55.

Прогноз: «Борнмут» давно не побеждал, но любая черная полоса рано или поздно заканчивается. Хозяева захотят порадовать своих фанатов. Стоит ждать уверенной победы «Борнмута».

Ставка: Победа «Борнмута» с форой (-1.5) за 1.84.

Прогноз: еще один прогноз, что в предстоящей встрече клубы на двоих забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 3 за 1.82