19 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эсватини и Камерун. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эсватини — Камерун, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эсватини

Турнирное положение: Эта команда нынче пасет задних. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Эсватини в 4 турах отбора не набрала ни одного очка. Причем команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран Мадагаскар.

При этом чуть ранее команда уступила Мадагаскару (0:2). А вот поединок с Мали завершился зычной коллизией (0:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах Эсватини разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Эсватини явно способна поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет весьма скромный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Камеруном для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков Эсватини по разу сыграла вничью и уступила.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Да и оборона соперника не выглядит непроходимой.

Камерун

Турнирное положение: Камерунцы проводят квалификацию на Мундиаль уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Камерун в 4 стартовых турах набрал 8 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Камерун уступил ЦАР (1:2).

До того команда нанесла поражение той же сборной ЦАР (1:0). А вот встреча с Зимбабве завершилась непростой викторией (2:1).

Вообще же, Камерун в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе камерунцы выглядят явным фаворитом группы. При этом команда лишь на один зачетный балл опережают Ливию.

Безусловно, Камерун явно намерен добыть прямую путевку на чемпионат мира. Вот только конкуренты явно дышат в спину.

Имея весьма крепкий по именам состав, Камерун постарается сыграть как можно агрессивнее. Оппонентов такого уровня команда обязана громить!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

Статистика для ставок

Камерунцы забивают в среднем 2 гола за матч

Эсватини в среднем пропускает чаще гола за матч

До последней коллизии Камерун выиграл 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: Камерунцы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Камерун мотивирован оторваться от преследователей.

Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 3.00