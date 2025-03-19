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    Камерун не заметит сборную Эсватини

    Эсватини — Камерун: Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 19 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Камеруна
    Прогноз и ставки на Эсватини — Камерун
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    Венсан Абубакар
    19 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эсватини и Камерун. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эсватини — Камерун, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 19 Марта 2025 года

    Eswatini

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Eswatini 19:00 Камерун

    Камерун

  • Яунде
    •

    Эсватини

    Турнирное положение: Эта команда нынче пасет задних. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Эсватини в 4 турах отбора не набрала ни одного очка. Причем команда пропустила в свои ворота 6 мячей.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран Мадагаскар.

    При этом чуть ранее команда уступила Мадагаскару (0:2). А вот поединок с Мали завершился зычной коллизией (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Эсватини разжилась 2 победами. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Эсватини явно способна поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет весьма скромный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи с Камеруном для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков Эсватини по разу сыграла вничью и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Да и оборона соперника не выглядит непроходимой.

    Камерун

    Турнирное положение: Камерунцы проводят квалификацию на Мундиаль уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Камерун в 4 стартовых турах набрал 8 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 9 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Камерун уступил ЦАР (1:2).

    До того команда нанесла поражение той же сборной ЦАР (1:0). А вот встреча с Зимбабве завершилась непростой викторией (2:1).

    Вообще же, Камерун в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе камерунцы выглядят явным фаворитом группы. При этом команда лишь на один зачетный балл опережают Ливию.

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    Безусловно, Камерун явно намерен добыть прямую путевку на чемпионат мира. Вот только конкуренты явно дышат в спину.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Камерун постарается сыграть как можно агрессивнее. Оппонентов такого уровня команда обязана громить!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

    Статистика для ставок

    • Камерунцы забивают в среднем 2 гола за матч

    • Эсватини в среднем пропускает чаще гола за матч

    • До последней коллизии Камерун выиграл 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Камерунцы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Камерун мотивирован оторваться от преследователей.

    Ставка: Фора Камеруна -1.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 3.00

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    Эсватини — Камерун: прогноз и ставка за 2.43, статистика, коэффициенты матча 19.03.202519:00. Камерун не заметит сборную Эсватини
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