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    Кто выиграет битву за Лигу чемпионов?

    «Болонья» — «Лацио»: прогноз и ставка на чемпионат Италии 16 марта 2025 года

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    Валентин Кастельянос
    16 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Лацио». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 17:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрала 50 баллов и находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда занимает шестую позицию и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пунктв от нынешнего соперника.

    Болонья — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках 28-го тура Серии А «россоблу» в чужих стенах одержали победу над «Вероной» с результатом 2:1.

    Перед этим в 27-м туре итальянского первенства коллектив на своем поле с аналогичным счетом оказался сильнее «Кальяри».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Болонья» выиграла, а в 14-ти последних матчах во всех турнирах проиграла лишь раз.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, при всей силе их нынешнего соперника в текущем сезоне.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам 28-ми туров итальянского первенства набрал 51 пункт и также находится в зоне еврокубков (топ-6).

    Команда занимает пятое место и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в 1/8 финала Лиги Европы, клуб на своем поле сыграл вничью с «Викторией» Пльзень (1:1) и вышел в следующий раунд.

    Перед этим коллектив в рамках 28-го тура итальянского первенства «бьянкочелести» опять-таки в своих стенах снова разошлись мировой с «Удинезе» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» не выиграл, а в четырех последних матчах не проиграл.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, зато сулит неплохие перспективы по крайней мере на ничейный исход, пусть даже и на чужом поле.

    Валентин Кастельянос — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Болонья» выиграла

    • в трех последних матчах «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Лацио» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.10, победа «Лацио» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Болоньи».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.

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    «Болонья» — «Лацио»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 16.03.202517:00. Кто выиграет битву за Лигу чемпионов?
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