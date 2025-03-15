Ланс
Ренн
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой строчке.
«Ланс» набрал 36 баллов и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4), а также на восемь пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Ланс — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Марсель» (1:0).
Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах коллектив на своем поле потерпел поражение от «Гавра» со счетом 3:4.
Не сыграют: травмированы — Петрич, Коффи, Чавес, Сатриано и Лабо Ласкари, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Ланс» четыре раза проиграл при одной победе.
Это говорит о плохой форме клуба и соответствующих шансах даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля, а также примерно равного класса соперников, они все же немалы.
М'Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 25-ти туров Лиги 1 находится в нижней части турнирной таблицы на 12-й строчке и все еще борется за выживание.
«Ренн» набрал 29 баллов и на восемь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на девять пунктов — зону вылета (17-18-е места).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура французского чемпионата клуб в своих стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (1:4).
Перед этим в рамках 24-го тура национального первенства бретонцы набрали максимум очков, разгромив на чужом поле «Монпелье» со счетом 4:0.
Не сыграют: травмированы — Гомес, Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Фофана.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл четыре раза при двух поражениях.
Это говорит о неплохой форме гостей, тем не менее, добиться даже мировой против примерно равного классом соперника, особенно на чужом поле, будет непросто.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Ланс» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Ренна» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.
Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Ренна».
Ставка: только одна команда забьет за 2.45.