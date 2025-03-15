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    Останется ли «Ланс» в борьбе за еврокубки?

    «Ланс» — «Ренн»: прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Лига 1, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Ренн»
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    Элье Ваи («Ланс»)
    15 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ренн». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Марта 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 23:05 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после 25-ти туров чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой строчке.

    «Ланс» набрал 36 баллов и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-4), а также на восемь пунктов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Ланс — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства клуб на чужом поле сенсационно обыграл «Марсель» (1:0).

    Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах коллектив на своем поле потерпел поражение от «Гавра» со счетом 3:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Петрич, Коффи, Чавес, Сатриано и Лабо Ласкари, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Ланс» четыре раза проиграл при одной победе.

    Это говорит о плохой форме клуба и соответствующих шансах даже на ничью, тем не менее, с учетом фактора своего поля, а также примерно равного класса соперников, они все же немалы.

    М'Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 25-ти туров Лиги 1 находится в нижней части турнирной таблицы на 12-й строчке и все еще борется за выживание.

    «Ренн» набрал 29 баллов и на восемь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на девять пунктов — зону вылета (17-18-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 25-го тура французского чемпионата клуб в своих стенах потерпел разгромное поражение от ПСЖ (1:4).

    Перед этим в рамках 24-го тура национального первенства бретонцы набрали максимум очков, разгромив на чужом поле «Монпелье» со счетом 4:0.

    Не сыграют: травмированы — Гомес, Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Фофана.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл четыре раза при двух поражениях.

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    Это говорит о неплохой форме гостей, тем не менее, добиться даже мировой против примерно равного классом соперника, особенно на чужом поле, будет непросто.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ланс» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Ренна» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Ренна» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

    Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Ренна».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45.

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    «Ланс» — «Ренн»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 15.03.202523:05. Останется ли «Ланс» в борьбе за еврокубки?
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