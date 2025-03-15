15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонцы проводят довольно бледный сезон. На текущий момент они расположились на скромном 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жирона» не смогла обыграть «Эспаньол» (1:1).

А вот до того команда подписала мировую с «Сельтой» (2:2). А вот поединок с мадридским «Реалом» также завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Каталонцы нынче угодили в некий кризис. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

Матчи с «Валенсией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Каталонцы еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за сохранение прописки в Примере. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Валенсия» слабовато атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Летучие мыши» нанесли поражение «Вальядолиду» (2:1).

До того команда подписала боевую мировую с «Осасуной» (3:3). А вот поединок с «Атлетико» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Уго Дуро — травмирован.

Состояние команды: «Летучие мыши» лишь на один зачетный балл опережают опасную зону. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Валенсия» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются сложности.

«Летучие мыши» в последней очной встрече обыграли «Жирону» (2:0). Зато до того команда трижды кряду уступила каталонцам.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Валенсия» постарается оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Жирона» не побеждает 5 матчей кряду

«Летучие мыши» не проигрывали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.83.

Прогноз: Каталонцы еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка с активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева намерены добыть долгожданную викторию, тогда как оборона оппонента ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Жироны» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.65