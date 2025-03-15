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    Сумеет ли «Жирона» одолеть «летучих мышей»?

    «Жирона» — «Валенсия»: Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Примера, 15 марта 2025 года

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    Кристиан Стуани
    15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Марта 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонцы проводят довольно бледный сезон. На текущий момент они расположились на скромном 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жирона» на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Жирона — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жирона» не смогла обыграть «Эспаньол» (1:1).

    А вот до того команда подписала мировую с «Сельтой» (2:2). А вот поединок с мадридским «Реалом» также завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Каталонцы нынче угодили в некий кризис. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

    Матчи с «Валенсией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Каталонцы еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за сохранение прописки в Примере. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Валенсия» слабовато атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Летучие мыши» нанесли поражение «Вальядолиду» (2:1).

    До того команда подписала боевую мировую с «Осасуной» (3:3). А вот поединок с «Атлетико» завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Уго Дуро — травмирован.

    Состояние команды: «Летучие мыши» лишь на один зачетный балл опережают опасную зону. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Валенсия» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются сложности.

    «Летучие мыши» в последней очной встрече обыграли «Жирону» (2:0). Зато до того команда трижды кряду уступила каталонцам.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Валенсия» постарается оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Жирона» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Летучие мыши» не проигрывали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.83.

    Прогноз: Каталонцы еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка с активно понесутся в атаку.

    Номинальные хозяева намерены добыть долгожданную викторию, тогда как оборона оппонента ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Жироны» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.65

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    «Жирона» — «Валенсия»: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 15.03.202523:00. Сумеет ли «Жирона» одолеть «летучих мышей»?
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