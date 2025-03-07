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    Выпадет ли «Монако» из зоны Лиги чемпионов?

    «Тулуза» — «Монако»: прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига 1, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Монако»
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    Крепин Диатта («Монако»)
    7 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Марта 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 22:45 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после 24-х туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой позиции.

    «Тулуза» набрала 33 балла и отстает на шесть очков от зоны еврокубков (топ-6), а также на 10 пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Тулуза — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Лиги 1 клуб на выездном поле одержал разгромную победу над «Анже» (4:0).

    Ранее в 23-м туре французского первенства коллектив также в чужих стенах снова добился крупного выигрыша, когда разобрался с «Гавром» — 4:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Абухляль, Николайсен, Рест, Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции, «Тулуза» выиграла, а в четырех последних матчах проиграла лишь раз.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» после 24-х туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

    «Монако» набрал 43 балла и занимает четвертую позицию с отрывом в два очка от пятой строчки, а также в шесть пунктов от седьмого места, что вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Реймсом» со счетом 3:0.

    Перед этим в 23-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от своего прямого конкурента за выход в Лигу чемпионов — «Лилля» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Биерет, Головин и Магасса, дисквалифицирован — Закария.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая вроде бы не позволяет им рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же немалы, если учесть их перевес в классе.

    Мика Биерет — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Тулузы» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.60, победа «Тулузы» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Тулузы».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65.

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    «Тулуза» — «Монако»: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 07.03.202522:45. Выпадет ли «Монако» из зоны Лиги чемпионов?
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