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    Поединок не выявит победителя

    «Эйбар» — «Альмерия»: Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Альмерия»
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    «Эйбар»
    В пятницу, 7 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Альмерию». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Альмерия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Марта 2025 года

    Эйбар

  • Эйбар
    •  Эйбар 21:00 Альмерия

    Альмерия

  • Альмерия
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 37 зачетными пунктами разместился в середине таблицы Сегунды, опережая зону вылета на шесть баллов.

    «Эйбар» десять девять встреч из 29 проведенных, семь матчей завершил миром и 12 игр проиграл, забил 28 мячей при 31 пропущенном.

    Эйбар — Альмерия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата на выезде обыграли аутсайдера «Картахену» со счетом 2:0. А ранее они в родных стенах поделили очки с сантандерским «Расингом» со счетом 2:2 и в гостях проиграли «Кастельону» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эйбар» смог выиграть свой последний проведенный поединок чемпионата. И этой викторий коллектив прервал на тот момент свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой баски расписали три мировых исхода и столько же встреч проиграли. Выиграть же коллектив смог всего лишь два раза за десять предыдущих игр чемпионата страны, а также по четыре раза играл вничью и уступал за этот отрезок. И за весь данный 10-матчевый период «Эйбар» в четырех случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил всего в двух играх.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: Андалусский коллектив с 47 набранными очками разместился вблизи зоны плей-офф, проигрывая ей незначительно.

    «Альмерия» выиграла 12 игр из 29 проведенных, 11 игр свела вничью и потерпела шесть проигрышей, разница мячей составляет 50:39.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Вот уже три поединка кряду «красно-белые» играют вничью. В Хихоне они поделили очки со «Спортингом» 1:1, а на своем поле разошлись миром с «Эльче» 1:1 и с «Малагой» 2:2 в прошлом туре первенства.

    Не сыграют: Иддрису Баба и Чуми находятся в лазарете.

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    Состояние команды: К данному поединку «Альмерия» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, в которой расписала пять ничьих и трижды уходила с поля поверженной. Непосредственно в Сегунде за это время она дважды уступала и пять раз играла вничью. Перед этим же неудачным отрезком андалусцы выдали 15-матчевую серию без поражений во всех соревнованиях, победив 12 раз в данном периоде.

    Статистика для ставок

    • «Эйбар» дома не побеждает вот уже на протяжении четырех игр, три из них сведя миром

    • «Альмерия» на выезде уступила в двух из трех предыдущих встреч при одной ничьей

    • В первом круге на поле «Альмерии» эти команды сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.55, победа «Альмерии» — 2.90, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь прогнозируем здесь обмен голами, потому что данные команды результативно играют в последнее время, да и уже в текущем чемпионате выдали матч с обоюдно забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на ничейных исход, учитывая миролюбивый характер данных клубов в своих предыдущих отрезках.

    Ставка: ничья 3.20.

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    «Эйбар» — «Альмерия»: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 07.03.202521:00. Поединок не выявит победителя
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