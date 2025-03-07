В пятницу, 7 марта, в 30-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Альмерию». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Альмерия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 37 зачетными пунктами разместился в середине таблицы Сегунды, опережая зону вылета на шесть баллов.

«Эйбар» десять девять встреч из 29 проведенных, семь матчей завершил миром и 12 игр проиграл, забил 28 мячей при 31 пропущенном.

Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата на выезде обыграли аутсайдера «Картахену» со счетом 2:0. А ранее они в родных стенах поделили очки с сантандерским «Расингом» со счетом 2:2 и в гостях проиграли «Кастельону» со счетом 0:2.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эйбар» смог выиграть свой последний проведенный поединок чемпионата. И этой викторий коллектив прервал на тот момент свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой баски расписали три мировых исхода и столько же встреч проиграли. Выиграть же коллектив смог всего лишь два раза за десять предыдущих игр чемпионата страны, а также по четыре раза играл вничью и уступал за этот отрезок. И за весь данный 10-матчевый период «Эйбар» в четырех случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил всего в двух играх.

«Альмерия»

Турнирное положение: Андалусский коллектив с 47 набранными очками разместился вблизи зоны плей-офф, проигрывая ей незначительно.

«Альмерия» выиграла 12 игр из 29 проведенных, 11 игр свела вничью и потерпела шесть проигрышей, разница мячей составляет 50:39.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Вот уже три поединка кряду «красно-белые» играют вничью. В Хихоне они поделили очки со «Спортингом» 1:1, а на своем поле разошлись миром с «Эльче» 1:1 и с «Малагой» 2:2 в прошлом туре первенства.

Не сыграют: Иддрису Баба и Чуми находятся в лазарете.

Состояние команды: К данному поединку «Альмерия» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров, в которой расписала пять ничьих и трижды уходила с поля поверженной. Непосредственно в Сегунде за это время она дважды уступала и пять раз играла вничью. Перед этим же неудачным отрезком андалусцы выдали 15-матчевую серию без поражений во всех соревнованиях, победив 12 раз в данном периоде.

Статистика для ставок

«Эйбар» дома не побеждает вот уже на протяжении четырех игр, три из них сведя миром

«Альмерия» на выезде уступила в двух из трех предыдущих встреч при одной ничьей

В первом круге на поле «Альмерии» эти команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.55, победа «Альмерии» — 2.90, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

Прогноз: В первую очередь прогнозируем здесь обмен голами, потому что данные команды результативно играют в последнее время, да и уже в текущем чемпионате выдали матч с обоюдно забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на ничейных исход, учитывая миролюбивый характер данных клубов в своих предыдущих отрезках.

Ставка: ничья 3.20.