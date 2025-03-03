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    «Ювентус» продолжит побеждать в Серии А

    «Ювентус» — «Верона»: прогноз на матч Серии А

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    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
    В рамках матча 27-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Верону». Поединок пройдет 3 марта и начнется в 22:45 по мск. Ювентус — Верона: прогноз на футбол и ставка за 2.45, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринская команда располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 49 очков за 26 туров. «Ювентус» отстает от лидерства в чемпионате на 9 баллов, имея 1 игру в запасе.

    На своем поле «старая синьора» выступает не очень стабильно в нынешнем сезоне. «Ювентус» при родных трибунах набрал 25 очков из 39-и возможных, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.

    Ювентус — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла в серии пенальти «Эмполи», завершив выступление в Кубке Италии. До этого «Ювентус» обыграл «Кальяри» (1:0) в Серии А.

    У туринцев продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Ювентус» также обыгрывал «Интер» (1:0), «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Бремер, Хуан Кабаль, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик, Николо Савона и Ренато Вейга (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ювентус» вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов, теперь команда сосредоточится на матчах в Серии А. К тому же, «старая синьора» сейчас неплохо выступает в чемпионате.

    Лучший бомбардир «Ювентуса» Душан Влахович показывает не самую яркую игры в нынешнем сезоне. За 20 встреч форвард забил 9 голов и сделал голевую передачу.

    «Верона»

    Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе после 26-и туров. «Верона» опережает зону вылета лишь на 5 пунктов.

    Интересно, что команда в гостях выступает также, как и дома. «Верона» набрала 13 очков на чужом поле из 39-и возможных, занимая по этому показателю 14-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке Серии А команда обыграла «Фиорентину» (1:0), забив единственный гол на 90+5-й минуте. До этого «Верона» одолела «Милан» со счетом 0:1.

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Венецией» (1:1). За этот отрезок «Верона» крупно проиграла «Аталанте» (0:5), а также обыграла «Монцу» (1:0).

    Не сыграют: Абду Харруи, Суат Сердар и Каспер Тенгтедт (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Верона» все еще не может ощущать себя комфортно в Серии А, отставая от зоны вылета лишь на 5 баллов. Команде необходимо выдать серию с набранными очками.

    «Верона» — худшая команда в Серии А по надежности в обороне. «Желто-синие» умудрились пропустить 54 гола за 26 встреч при 27-и забитых — это очень плохие показатели.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» выиграл 4 последних матча в Серии А

    • В последних 6-и встречах на чужом поле «Верона» проиграла 2 раза

    • В последних 5-и очных противостояниях «Верона» ни разу не обыгрывала «Ювентус» (4 поражения и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.30, победа «Вероны» — 10.50, ничья — за 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Ювентус» в последнее время выступает очень уверенно в Серии А. Прогнозируем результативный игру «старой синьоры».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ювентуса» 2.5 больше за 2.45.

    Прогноз: «Ювентус» будет доминировать на своем поле. «Верона» будет пытаться навязать борьбу, но у нее ничего не получится.

    Ставка: Победа «Ювентуса» в 1-м тайме и в матче за 1.80.

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