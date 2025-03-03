3 марта в 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Эстеглаль» Тегеран и «Аль-Наср». Начало игры — в 19:00 мск. Эстеглаль Тегеран — Аль-Наср: прогноз на футбол и ставка за 2.00, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Эстеглаль» Тегеран

Турнирное положение: «Эстеглаль» Тегеран проводит слабый сезон. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Ирана.

При этом «Эстеглаль» Тегеран на 15 зачетных баллов отстает от первой тройки. А вот забила команда всего 18 мячей в 21 матче своего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тегеранцы уступили «Персеполису» (1:2).

До того команда минимально переиграла «Нассаджи Мазандеран». При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Раяном» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эстеглаль» Тегеран настрелял 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тегеранцы ныне имеют проблемы в плане реализации. А вот тылы команды не столь надежны, дав результативный сбой 21 раз в 21 поединке.

Матчи с «Аль-Наср» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Эстеглаль» Тегеран победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в расчете на контратаки. Иранцам будет непросто с сильными аравийцами.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы аравийского чемпионата.

Причем «Аль-Наср» уже на 9 очков отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Аль-Наср» уступил «Аль-Орубе» (1:2).

До того команда уверенно расправилась с «Аль-Вехдой» (2:0). А вот поединок с «Аль-Иттифаком» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Аль-Наср» традиционно преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 48 мячей в 23 матчах.

Между тем, результативен блестящий Криштиану Роналду. В активе португальского ветерана 17 забитых мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Аравийцы во главе с Роналду явно намереваются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Эстеглаль» Тегеран в среднем забивает реже гола за матч

«Аль-Наср» забивает в среднем 2 мяча за матч

Тегеранцы до последней коллизии победили 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.83, а победа оппонента — в скромные 6.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.54 и 2.49.

Прогноз: Номинальные гости выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, а уж Роналду точно скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.49