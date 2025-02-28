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    «Астон Вилла» будет иметь трудности с «Кардифф Сити»

    «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 28 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»
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    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла» на своем поле примет «Кардифф Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Поединок состоится 28 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Февраля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Кардифф Сити

    Кардифф Сити

  • Англия. Кубок ФА
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бирмингем с 42 очками разместился на десятой строке в таблице АПЛ, проигрывая два пункта еврокубковой зоне.

    «Астон Вилла» отпраздновала 11 викторий, девять раз сыграла вничью и восемь игр проиграла, разница мячей составляет 40:45.

    Астон Вилла — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Бордово-голубые» несколько дней тому назад в матче чемпионата страны в Лондоне были разгромлены «Кристал Пэлас» со счетом 1:4. А в двух предыдущих своих играх они дома одолели 2:1 «Челси» и расписали мировую 2:2 с «Ливерпулем» в рамках АПЛ.

    Не сыграют: Камара, Онана, Конса, Баркли, Кэш и Пау Торрес — вне игры.

    Состояние команды: «Астон Вилла» в рамках чемпионата Англии выиграли только раз за семь игр, трижды сыграв вничью за это время и потерпев аж четыре проигрыша.

    А вот в кубковых поединках бирмингемцы выступают куда лучше, обыграв дома со счетом 4:2 шотландский «Селтик» в Лиге чемпионов, где они финишировали в топ-8. А в Кубке Англии этого сезона они поочередно на своем поле одолели по 2:1 «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: Валлийский коллектив с 36 очками находится нижней части таблицы Чемпионшипа, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    «Кардифф Сити» выиграл всего восемь игр из 34 проведенных, 12 раз сыграл вничью и 14 игр проиграл, разница мячей составляет 37:55.

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    • Последние матчи: В преддверии данного поединка «синие птицы» в родных стенах смогли минимально выиграть у «Халл Сити» со счетом 1:0 в рамках Чемпионшипа. А немногим ранее они также в первенстве страны расписали домашние мировые по 1:1 с «Плимутом» в гостях с «Бристоль Сити» дома.

    Не сыграют: Лазарет команды полон и там находится несколько ведущих исполнителей.

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    Состояние команды: «Кардифф Сити» в рамках чемпионата Англии не уступает вот уже на протяжении трех игр, выиграв раз при двух ничьих. А до этого команда не могла победить на протяжении трех встреч, дважды уступив за это время и раз сыграв вничью.

    В текущем же розыгрыше Кубка Англии «ласточки» выбили «Сток Сити» в 1/16 финала Кубка Англии, вырвав победу в серии пенальти, сыграв в основное время 3:3, а также в 1/32 финала переиграли 1:0 «Шеффилд Юнайтед» в гостях.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» смогла обыграть «Кардифф Сити» лишь раз за четыре предыдущие игры при трех фиаско

    • Однако в Бирмингеме она одолела валлийцев во всех четырех противостояниях

    • В трех из пяти минувших очных встреч данных команд были зафиксированы верхи

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.20, победа «Кардифф Сити» — 15.50, ничья — 7.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.51 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что представитель Чемпионшипа легко не отдаст победу «Астон Вилле» и сможет навязать ей борьбу. В общем, предлагаем поставить с форой +2 на гостей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Кардифф Сити» с форой (+2) за 1.91.

    Прогноз: И также не исключаем в данном противостоянии обмен забитыми мячами и ставим еще на обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.16.

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