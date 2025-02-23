Лион
ПСЖ
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» на 4 зачетных балла отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 22 турах.
Лион — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ткачи» нанесли поражение «Монпелье» (4:1).
До того команда уверенно одолела «Реймс» (4:0). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Марселю» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лион» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачи» прибавили в последних матчах. Команда настреляла 40 мячей в 22 поединках французского чемпионата.
Матчи с парижанами для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 1 раза при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и серия из двух побед кряду явно прибавит лионцам задора.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем ПСЖ на 10 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда буквально смела оппонента. Парижане уничтожили «Брест» (7:0).
До того команда минимально переиграла «Тулузу». Да и поединок с «Брестом» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 17 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Не сыграют: Уоррен Заир-Эмери — травмирован.
Состояние команды: Парижане сносят всех и вся на своем пути. Команда Луиса Энрике победила в 7 своих последних матчах.
При этом ПСЖ привычно преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли 59 мячей в 22 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. В лазарете из основной обоймы пребывает только Заир-Эмери.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Плюс находит себя в новом клубе Хвича Кварацхелия, способный сделать разницу.
Статистика для ставок
- ПСЖ победил в 7 своих последних матчах
- «Ткачи» выиграли в 2 последних поединках
- Парижане в среднем забивают немногим реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принциапиально разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Парижане выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.
Номинальные гости шикарно атакуют, плюс не пропускали в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00