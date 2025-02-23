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    Парижане быстро взломают оборону «ткачей»

    «Лион» — ПСЖ: Ставка (к. 2.20) и прогноз на Лигу 1 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия
    23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и ПСЖ. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Февраля 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» на 4 зачетных балла отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 22 турах.

    Лион — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ткачи» нанесли поражение «Монпелье» (4:1).

    До того команда уверенно одолела «Реймс» (4:0). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Марселю» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лион» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» прибавили в последних матчах. Команда настреляла 40 мячей в 22 поединках французского чемпионата.

    Матчи с парижанами для команды традиционно складываются безуспешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 1 раза при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Да и серия из двух побед кряду явно прибавит лионцам задора.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане несутся к очередному чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСЖ на 10 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда буквально смела оппонента. Парижане уничтожили «Брест» (7:0).

    До того команда минимально переиграла «Тулузу». Да и поединок с «Брестом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 17 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: Уоррен Заир-Эмери — травмирован.

    Состояние команды: Парижане сносят всех и вся на своем пути. Команда Луиса Энрике победила в 7 своих последних матчах.

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    При этом ПСЖ привычно преуспевает в плане реализации. Парижане настреляли 59 мячей в 22 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. В лазарете из основной обоймы пребывает только Заир-Эмери.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Плюс находит себя в новом клубе Хвича Кварацхелия, способный сделать разницу.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ победил в 7 своих последних матчах

    • «Ткачи» выиграли в 2 последних поединках

    • Парижане в среднем забивают немногим реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принциапиально разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: Парижане выглядят монолитнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Номинальные гости шикарно атакуют, плюс не пропускали в трех своих последних поединках.

    Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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