1-й таймТоттенхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»«Волки» потрепали «Ливерпуль». Неожиданно трудная победа команды Слота Магомед-Шапи СулеймановЗаокеанская перезагрузка. Найдет ли Шапи себя в «Канзас-Сити»?
  • 19:10
    • «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», Салах забил гол
  • 17:47
    • Йоханнес Бе победил в гонке преследования на чемпионате мира
  • 17:00
    • «Салават Юлаев» победил «Локомотив» в овертайме и пробился в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Прервет ли «Жил Висенте» свою негативную серию?

    «Жил Висенте» — «Фамаликан». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 17 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Фамаликан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жил Висенте»
    17 февраля в 22-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» на своем поле сыграет против «Фамаликана». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 17 Февраля 2025 года

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:15 Фамаликан

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •

    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 21 тура идет на 13 строке в таблице, имея в активе 22 пункта и на четыре балла опережает красную зону.

    «Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и девять раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 23:32.

    Жил Висенте — Фамаликан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Трехцветные» провалили свои три предыдущих поединка чемпионата, проиграв их все. На своем поел они были повержены «Эшторилом» 1:2, а также в гостевых встречах 0:1 «АВС» и «Брагой» 0:2 в прошлом туре.

    Не сыграют: Нападающий Хорхе Агирре дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с серией из трех фиаско подряд, где смог забить всего лишь гол. И этими неудачами команда прервала свою 7-матчевую беспроигрышную серию на тот момент, в которой отпраздновала четыре виктории и расписала три мировых исхода. И в данном отрезке коллектив только раз уходил с поля без забитого гола и трижды сохранил свои ворота на замке.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: Коллектив из города Вила-Нова-ди-Фамаликан с 25 набранными очками находится в таблице на пару строк выше.

    «Фамаликан» выиграл пять игр из 21 проведенной, десять встреч свел миром и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 22:24.

  • Будущая легенда. Ямаль уже к 20 годам может стать лучшим футболистом мира
  • Ламин Ямаль способен затмить даже Лионеля Месси
  • Вчера

    • Последние матчи: «Бело-синие» не уступают вот уже на протяжении трех игр подряд и не пропустили за это время. В данном отрезке они в гостях переиграли со счетом 2:0 «Боавишту», а также в домашних поединках по 0:0 сыграли с «Эштрелой» и «Виторией Гимарайнш» в прошлом туре.

    Не сыграют: Защитник Энеа Михай будет отбывать дисквалификацию.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Фамаликан» неплохо провел три последних поединка чемпионата, сохранив за это время свои ворота сухими, раз победив и дважды расписав ничьи. До этого же периода коллектив проиграл четыре встречи из восьми предыдущих и столько же матчей завершил мировыми результатами, но только дважды не забив в данной серии. Победить же в чемпионате клуб смог только один раз за 11 минувших поединков при четырех фиаско и шести ничьих.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Фамаликана» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

    • «Жил Висенте» проиграл свои три предыдущих матча чемпионата, забив за это время лишь гол

    • «Фамаликан» не пропускает на протяжении трех последних встреч, раз победив в этом периоде и дважды играл вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.53, победа «Фамаликана» — 2.93, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: И хотя эти клубы в последних своих отрезках результативностью не отличались, но в очном противостоянии он вполне могут наиграть на пару мячей, так как зачастую между собой выдают голевые игры.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.88.

    Прогноз: И еще здесь рекомендуем поставить с 0 форой на хозяев поля, которые всеми силами будут стараться прервать серию поражений.

    Ставка: победа «Жил Висенте» с форой 0 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.20
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальорка — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Серундоло — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ренн — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Ланус
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жил Висенте» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Жил Висенте» свою негативную серию?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры