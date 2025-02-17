17 февраля в 22-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» на своем поле сыграет против «Фамаликана». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Фамаликан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 21 тура идет на 13 строке в таблице, имея в активе 22 пункта и на четыре балла опережает красную зону.

«Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и девять раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 23:32.

Последние матчи: «Трехцветные» провалили свои три предыдущих поединка чемпионата, проиграв их все. На своем поел они были повержены «Эшторилом» 1:2, а также в гостевых встречах 0:1 «АВС» и «Брагой» 0:2 в прошлом туре.

Не сыграют: Нападающий Хорхе Агирре дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с серией из трех фиаско подряд, где смог забить всего лишь гол. И этими неудачами команда прервала свою 7-матчевую беспроигрышную серию на тот момент, в которой отпраздновала четыре виктории и расписала три мировых исхода. И в данном отрезке коллектив только раз уходил с поля без забитого гола и трижды сохранил свои ворота на замке.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Коллектив из города Вила-Нова-ди-Фамаликан с 25 набранными очками находится в таблице на пару строк выше.

«Фамаликан» выиграл пять игр из 21 проведенной, десять встреч свел миром и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 22:24.

Последние матчи: «Бело-синие» не уступают вот уже на протяжении трех игр подряд и не пропустили за это время. В данном отрезке они в гостях переиграли со счетом 2:0 «Боавишту», а также в домашних поединках по 0:0 сыграли с «Эштрелой» и «Виторией Гимарайнш» в прошлом туре.

Не сыграют: Защитник Энеа Михай будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Фамаликан» неплохо провел три последних поединка чемпионата, сохранив за это время свои ворота сухими, раз победив и дважды расписав ничьи. До этого же периода коллектив проиграл четыре встречи из восьми предыдущих и столько же матчей завершил мировыми результатами, но только дважды не забив в данной серии. Победить же в чемпионате клуб смог только один раз за 11 минувших поединков при четырех фиаско и шести ничьих.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Фамаликана» эти клубы расписали мировую со счетом 1:1

«Жил Висенте» проиграл свои три предыдущих матча чемпионата, забив за это время лишь гол

«Фамаликан» не пропускает на протяжении трех последних встреч, раз победив в этом периоде и дважды играл вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.53, победа «Фамаликана» — 2.93, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.51 соответственно.

Прогноз: И хотя эти клубы в последних своих отрезках результативностью не отличались, но в очном противостоянии он вполне могут наиграть на пару мячей, так как зачастую между собой выдают голевые игры.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.88.

Прогноз: И еще здесь рекомендуем поставить с 0 форой на хозяев поля, которые всеми силами будут стараться прервать серию поражений.

Ставка: победа «Жил Висенте» с форой 0 за 1.85.