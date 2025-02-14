«Катанзаро» дома примет «Читтаделлу» в 26-м туре итальянской Серии Б. Матч пройдет 14 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Катанзаро» — «Читтаделла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Катанзаро»

Турнирное положение: Калабрийцы с 36 набранными баллами разместились на пятой строке в таблице второго итальянского дивизиона и на четыре пункта отстает от четвертой позиции и аж на 17 от второй.

У «Катанзаро» всего семь викторий в 25 поединках, три проигрыша и аж 15 мировых исходов, разница мячей составляет 33:26.

Последние матчи: «Желто-красные» в своем предыдущем проведенном поединке поделили очки на выезде с «Фрозиноне», сыграв со счетом 1:1. Ранее они вышли победителями из двух встреч кряду, одолев в гостях «Брешию» со счетом 3:2 и «Чезену» со счетом 4:2 на своей территории.

Не сыграют: У команды нет особых проблем с составом.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Катанзаро» проводит неплохой сезоне, проиграв сего три раза за 25 игр чемпионата. И последнее фиаско с командой случилось еще в середине декабря — дома от «Специи» 0:1. После этого коллектив выдал 7-матчевую серию без проигрышей, в которой четыре раза расходились миром и трижды смогли победить.

И также отметим еще тот факт, что «Катанзаро» не смог отличиться только в двух поединках из 13 предыдущих, но и свои ворота сухими оставили всего лишь в двух случаях.

«Читтаделла»

Турнирное положение: Коллектив из одноименного города с 30 разместилась на 11 строке в таблице и на три пункта отстает от восьмой позиции, дающей билет в плей-офф.

«Читтаделла» выиграла восемь игр из 25 проведенных, шесть встреч свела вничью и 11 раз уступила, разница мячей составляет 20:36.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Гранатовые» в прошлом туре смоли на выезде переиграть одного из лидеров первенства — «Пизу», обыграв ее в гостях со счетом 1:0. Перед этим они на выезде одолели с таким же результатом «Козенцу» и потерпели домашнее фиаско от «Специи» со счетом 0:2.

Не сыграют: Будет отсутствовать несколько футболистов, но не основного состава.

Состояние команды: «Читтаделла» весьма неплохо провела свои девять предыдущих игр в чемпионате страны, оба раза уступив в данном отрезке в домашних встречах и данные проигрыши были в четырех минувших турах. Также за это время коллектив еще два поединка свел мировыми исходами и отпраздновал аж пять викторий, три из которых были гостевыми. И в трех играх за этот 9-матчевый период коллектив уходил без результативных действий и четыре раза сохранил свои ворота на замке.

Статистика для ставок

В трех противостояниях этих команд дважды была ничья и раз победил «Катанзаро»

И в двух из трех этих поединках забивали обе стороны, но только одна встреча принесла ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Катанзаро» — 2.07, победа «Читтаделлы» — 3.75, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.19 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Не исключаем, что в данном противостоянии будет обмен забитыми голами, ведь в двух из трех своих предыдущих очных встреч они неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на ничью, так как «Катанзаро» уж очень миролюбив в текущем сезоне, да и две из трех очных игр этих клубов победителя не выявили.

Ставка: ничья за 3.30.