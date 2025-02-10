«Трабзонспор» на своем поле сыграет против «Эюпспора» 23-м туре турецкой Суперлиги. Поединок пройдет 10 февраля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Эюпспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Клуб из города Трабзон с 26 баллами разместился на 11 строке в турнирной таблице и на девять пунктов опережает зону вылета.

«Трабзонспор» выиграл шесть поединков из 20 проведенных, шесть матчей проиграл и расписал восемь мировых, разница мячей составляет 34:24.

Последние матчи: «Черноморские штормы» в преддверии этой игры расписали гостевую мировую с «Икандерунспор» 2:2 в Кубке Турции. А в последних встречах чемпионата страны они в родных стенах разгромили «Сивасспор» со счетом 4:0 и на выезде сыграли вничью 0:0 с «Кайсериспором».

Не сыграют: Эрен Элмали и Батиста Менди дисквалифицированы, Сердар Саатчи — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трабзонспор» к этой игре подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. За данный промежуток матчей коллектив расписал две выездные мировые и отпраздновали три крупные сухие виктории, две из которых пришлись на поединки чемпионата Турции. Уступил же коллектив всего лишь раз за предыдущие семь встреч и четыре раза победил за это время.

И отметим, что «бордово-синие» уходили с поля без забитого мяча только в одном случае из 17 предыдущих поединков, а в пяти своих минувших матчах они в четырех поединках не пропускали.

«Эюпспор»

Турнирное положение: Данный коллектив, представляющий один из районов Стамбула, на текущий момент в таблице чемпионата идет на четвертой строке, имея в активе 39 баллов и на четыре очка отстает от третьей позиции.

«Эюпспор» выиграл 11 встреч из 21 проведенной, шесть раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 34:19.

Последние матчи: «Фиолетово-желтые» накануне потерпели гостевое фиаско в кубковом поединке от «Коньяспора» со счетом 1:3. А перед этим они выиграли три матча чемпионата подряд, одолев дома 3:0 «Аланьяспор» и 1:0 «Сивасспор», а также на выезде 1:0 «Бодрумспор».

Не сыграют: Джанер Эркин будет отбывать дисквалификацию, а Фредрик Мидтшё находится в лазарете.

Состояние команды: «Эюпспор» проиграл свой предыдущий проведенный поединок, но уступив в рамках Кубка Турции. И этим фиаско команда прервала 7-матчевую серию без фиаско с учетом всех соревнований, где смогла отпраздновать шесть викторий и один поединок завершила мировым исходом. И за весь данный 8-матчевый период коллектив в четырех случаях смог сохранить свои ворота на замке, а забивал в каждом из этих поединков.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Эюпспора» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0

«Трабзонспор» за пять предыдущих домашних встреч выиграл четыре из них и раз сыграл вничью

«Эюпспор» на выезде в чемпионате уступил лишь раз за пять минувших игр при трех выигрышах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Трабзонспора» — 1.79, победа «Эюпспора» — 4.30, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.28 соответственно.

Прогноз: Обе команды в своих предыдущих отрезках очень надежно играли в обороне. Поэтому от их очного противостояния голевой феерии ждать не приходится.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.82.

Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на непроигрыш «Эюпспора», который проводит отличный сезон и неплохо смотрится в выездных поединках.

Ставка: Х2 за 2.06.