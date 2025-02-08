8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы первого российского дивизиона.

При этом «Урал» на 6 очков отстают от идущего вторым «Торпедо». А вот забила команда 31 мяч в 21 поединке первой лиги.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Уральцы в контрольной встрече подписали мировую с «Циндао Вест Коаст» (0:0).

При этом «Урал» до того учинил разгром «Пюнику» (4:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Родиной» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Уральцы под руководством Олега Шатова перестраиваются. Вот только в 3 спаррингах команда победила лишь однажды.

При этом «Урал» трижды противостоял «Пюнику». В тех матчах успех дважды сопутствовал россиянам при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде Шатова явно нужно прибавлять в плане реализации.

«Пюник»

Турнирное положение: «Пюник» в своем чемпионате бьется за чемпионство. На текущий момент команда находится на 3 позиции.

Причем «Пюник» в 17 поединках своего чемпионата настрелял 33 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Пюник» по всем статьям уступил «Уралу» (1:4).

При этом до того команда минимально одолела «Гандзасар». А вот встреча с «Шираком» завершилась минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Армяне в контрольных матчах не преуспевают. При этом оборона команды в чемпионате выглядит монолитно.

Причем «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке армяне вполне способны значительно прибавить.

Армяне явно постараются реабилитироваться за неудачу в первом матче. Негоже одному из лидеров армянского футбола позорно проигрывать полпреду первого российского дивизиона.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Армяне явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч

«Урал» не проигрывает с конца октября

Уральцы меньше недели назад разгромили «Пюник» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: Армяне наверняка поднатореют в плане реализации, да и команда Шатова пока далека от оптимальных кондиций.

«Пюник» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: «Пюник» не проиграет за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70