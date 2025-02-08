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    Команде Шатова победы не видать?!

    «Урал» — «Пюник». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Пюник»
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    Олег Шатов
    8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Пюник». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы первого российского дивизиона.

    При этом «Урал» на 6 очков отстают от идущего вторым «Торпедо». А вот забила команда 31 мяч в 21 поединке первой лиги.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Уральцы в контрольной встрече подписали мировую с «Циндао Вест Коаст» (0:0).

    При этом «Урал» до того учинил разгром «Пюнику» (4:1). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Родиной» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Уральцы под руководством Олега Шатова перестраиваются. Вот только в 3 спаррингах команда победила лишь однажды.

    При этом «Урал» трижды противостоял «Пюнику». В тех матчах успех дважды сопутствовал россиянам при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде Шатова явно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Пюник»

    Турнирное положение: «Пюник» в своем чемпионате бьется за чемпионство. На текущий момент команда находится на 3 позиции.

    Причем «Пюник» в 17 поединках своего чемпионата настрелял 33 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего 13 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Пюник» по всем статьям уступил «Уралу» (1:4).

    При этом до того команда минимально одолела «Гандзасар». А вот встреча с «Шираком» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пюник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Армяне в контрольных матчах не преуспевают. При этом оборона команды в чемпионате выглядит монолитно.

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    Причем «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в атаке армяне вполне способны значительно прибавить.

    Армяне явно постараются реабилитироваться за неудачу в первом матче. Негоже одному из лидеров армянского футбола позорно проигрывать полпреду первого российского дивизиона.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Армяне явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Урал» не проигрывает с конца октября

    • Уральцы меньше недели назад разгромили «Пюник» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 4.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: Армяне наверняка поднатореют в плане реализации, да и команда Шатова пока далека от оптимальных кондиций.

    «Пюник» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: «Пюник» не проиграет за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

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    «Урал» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Команде Шатова победы не видать?!
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