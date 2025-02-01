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    Вернутся ли «быки» на победную тропу?

    «Унион» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «РБ Лейпциг»
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    Кристоф Баумгартнер
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 20:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы сражаются лишь за выживание. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Унион» набрал 20 зачетных баллов в 19 турах. А вот отличилась команда всего 16 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

    Унион — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Берлинцы были биты «Санкт-Паули» (0:3).

    А вот до того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:1). При этом поединок с «Аугсбургом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Фредерик Роннов — травмирован. Леопольд Кверфельд — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Берлинцы нынче пребывают не в самом радужном настроении. Команда всего на 6 очков опережает опасную зону.

    Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Унион» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только «быков» команда не может обыграть уже 2 года.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» сражаются за место в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Быки» в рамках Лиги чемпионов минимально уступили «Штурму».

    До того команда уверенно подписала мировую с «Байером» (2:2). А вот поединок со «Спортингом» завершился трудовой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Кевин Кампль — травмированы.

    Состояние команды: «Быки» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

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    При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и отрыв от четвертой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    Приличный сезон проводит Беньямин Шешко. Словенский форвард наколотил уже 8 мячей в Бундеслиге и 4 в Лиге чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к лидерам. Плюс оппонент в последнее время явно не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» в среднем забивает реже 2 голов за матч

    • «Быки» не побеждали в 2 последних поединках

    • «Унион» забивает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно намерены вернуться на победный путь.

    «Быки» намереваются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, да и берлинцы нынче смотрятся бледновато.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Унион» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернутся ли «быки» на победную тропу?
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