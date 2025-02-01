1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы сражаются лишь за выживание. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» набрал 20 зачетных баллов в 19 турах. А вот отличилась команда всего 16 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Берлинцы были биты «Санкт-Паули» (0:3).

А вот до того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:1). При этом поединок с «Аугсбургом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фредерик Роннов — травмирован. Леопольд Кверфельд — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы нынче пребывают не в самом радужном настроении. Команда всего на 6 очков опережает опасную зону.

Матчи с «РБ Лейпцигом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Унион» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только «быков» команда не может обыграть уже 2 года.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за место в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Быки» в рамках Лиги чемпионов минимально уступили «Штурму».

До того команда уверенно подписала мировую с «Байером» (2:2). А вот поединок со «Спортингом» завершился трудовой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Кевин Кампль — травмированы.

Состояние команды: «Быки» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

При этом «РБ Лейпциг» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и отрыв от четвертой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Приличный сезон проводит Беньямин Шешко. Словенский форвард наколотил уже 8 мячей в Бундеслиге и 4 в Лиге чемпионов.

Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к лидерам. Плюс оппонент в последнее время явно не преуспевает.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» в среднем забивает реже 2 голов за матч

«Быки» не побеждали в 2 последних поединках

«Унион» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, и явно намерены вернуться на победный путь.

«Быки» намереваются запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, да и берлинцы нынче смотрятся бледновато.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75