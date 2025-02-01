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    «Санкт-Паули» — «Аугсбург». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Аугсбург»
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    «Аугсбург»
    В 20-м туре чемпионата Германии по футболу «Санкт-Паули» сыграет против «Аугсбурга». Поединок, который пройдет 1 февраля в Гамбурге, начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
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    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: Клуб из города Гамбург только поднялся в элиту и сейчас идет с 20 очками на 13 месте, опережая красную зону на шесть пунктов.

    «Санкт-Паули» выиграл шесть поединков из 19 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей составляет 17:21.

    Санкт-Паули — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Пираты» просто превосходно провели свои два предыдущих матча, оба их выиграв всухую. Сперва в данном отрезке они в гостях переиграли «Хайденхайм» со счетом 2:0, а затем разгромили дома 3:0 берлинский «Унион». А до этого они дважды кряду уступили — по 0:1 на своем поле «Айнтрахту» и на выезде «Бохуму».

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом, но не катастрофические.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Санкт-Паули» слабо стартовал в элите, добыв в первых восьми турах только одну викторию. Но в последующих 11 игровых днях гамбургцы смогли выиграть пять раз, причем три виктории были добыты на выезде. Также за этот 11-матчевй отрезок команда еще шесть раз уступала, но в четырех случаях с разницей в один мяч и в основном вышестоящим командам.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Баварцы с 25 пунктами находятся на строку выше в турнирной таблице, чем предстоящий противник.

    «Аугсбург» семь раз в текущем первенстве победил, четыре встречи свел вничью, а также восемь игр проиграл, разница мячей — 23:34.

    Последние матчи: «Фуггеры» начали 2025 года с домашнего поражения от «Штутгарта» со счетом 0:1. но после этого они только побеждали, одолев в Берлине 2:0 «Унион», 2:0 в Бремене «Вердер», а также на своем поле «Хайденхайм» 2:1 в прошлом туре.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Аугсбурга» серия из трех выигрышей кряду, в которой он провел шесть мячей и только раз пропустил. Перед этим у команды был отрезок из пяти матчей без викторий во всех соревнованиях. Начал коллектив данный период с двух мировых кряду в основное время, а продолжил тремя проигрышами, в двух их которых не смог забить. И отметим еще тот факт, что в новом году «фуггеры» пропустили лишь два гола за четыре поединка при шести забитых.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» победил в двух минувших играх чемпионата и не пропустил в них

    • «Аугсбург» выиграл три предыдущих поединка Бундеслиги

    • В первом круге «Аугсбург» обыграл дома «Санкт-Паули» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Санкт-Паули» букмекеры дают коэффициент 2.43. Ничья оценена в 3.28, а победа «Аугсбурга» оценена в 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.66 соответственно.

    Прогноз: Оба команды в своих последних отрезках надежно играли в защите и мало пропускали. Но в очном противостоянии они вполне могут огорчить друг друга, так как будут рассчитывать в этом поединке взять максимально баллов и наверняка преуспеют в атаке.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.94.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить с 0 на «Аугсбург», который отлично провел свои два предыдущих матча, выиграв их оба по 2:0 и над весьма непростыми соперниками.

    Ставка: победа «Аугсбурга» с форой 0 за 2.24.

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    «Санкт-Паули» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Чья победная серия прервется?
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