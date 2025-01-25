25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Бохум». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М набрал всего 24 очка в 18 турах. А вот отличилась команда 27 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жеребята» были биты «Байером» (1:3).

А вот до того команда была разгромлена «Вольфсбургом» (1:5). При этом поединок с «Баварией» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боруссия» М забила 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Жеребята» нынче пребывают в подавленном настроении. Команда проиграла в трех своих последних матчах.

Матчи с «Бохумом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой пораженческий сериал. Да и в четырех последних очных поединках с «Бохумом» команда победила.

«Бохум»

Турнирное положение: «Несгибаемые» отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Бохум» слабовато атакует, отличившись 17 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 40 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неплохо. Ничья с «РБ Лейпцигом» (3:3) вполне сойдет за позитив.

До того команда c минимальным счетом переиграла «Санкт-Паули». А вот поединок с «Майнцем» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Матуш Беро — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бохум» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции.

При этом «Бохум» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч. Да и крайне неудачный старт все никак не позволяет оттолкнуться от дна таблицы.

Команда не проигрывала в двух своих последних поединках. Да и вообще, после паузы «несгибаемые» заметно прибавили!

Безусловно, номинальные гости постараются зацепиться за очки. Плюс оборона оппонента также не особо блещет монолитностью.

Статистика для ставок

«Бохум» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч

«Несгибаемые» в среднем забивают чуть реже гола за матч

«Боруссия» М проиграла в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Номинальные хозяева априори сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

«Жеребята» явно намерены прервать свою серию неудач, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.

Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50