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    «Бохуму» сразу несдобровать?!

    «Боруссия» М — «Бохум». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Бохум»
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    «Бохум»
    25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Бохум». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М набрал всего 24 очка в 18 турах. А вот отличилась команда 27 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.

    Боруссия М — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жеребята» были биты «Байером» (1:3).

    А вот до того команда была разгромлена «Вольфсбургом» (1:5). При этом поединок с «Баварией» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боруссия» М забила 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франк Онора — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Жеребята» нынче пребывают в подавленном настроении. Команда проиграла в трех своих последних матчах.

    Матчи с «Бохумом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой пораженческий сериал. Да и в четырех последних очных поединках с «Бохумом» команда победила.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Несгибаемые» отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Бохум» слабовато атакует, отличившись 17 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 40 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неплохо. Ничья с «РБ Лейпцигом» (3:3) вполне сойдет за позитив.

    До того команда c минимальным счетом переиграла «Санкт-Паули». А вот поединок с «Майнцем» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Матуш Беро — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Бохум» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции.

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    При этом «Бохум» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч. Да и крайне неудачный старт все никак не позволяет оттолкнуться от дна таблицы.

    Команда не проигрывала в двух своих последних поединках. Да и вообще, после паузы «несгибаемые» заметно прибавили!

    Безусловно, номинальные гости постараются зацепиться за очки. Плюс оборона оппонента также не особо блещет монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Бохум» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Несгибаемые» в среднем забивают чуть реже гола за матч

    • «Боруссия» М проиграла в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные хозяева априори сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Жеребята» явно намерены прервать свою серию неудач, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.

    Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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