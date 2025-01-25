Боруссия М
Бохум
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» ходят в середняках лиги. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М набрал всего 24 очка в 18 турах. А вот отличилась команда 27 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.
Боруссия М — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Жеребята» были биты «Байером» (1:3).
А вот до того команда была разгромлена «Вольфсбургом» (1:5). При этом поединок с «Баварией» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Боруссия» М забила 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Франк Онора — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Жеребята» нынче пребывают в подавленном настроении. Команда проиграла в трех своих последних матчах.
Матчи с «Бохумом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой пораженческий сериал. Да и в четырех последних очных поединках с «Бохумом» команда победила.
«Бохум»
Турнирное положение: «Несгибаемые» отчаянно сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Бохум» слабовато атакует, отличившись 17 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 40 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неплохо. Ничья с «РБ Лейпцигом» (3:3) вполне сойдет за позитив.
До того команда c минимальным счетом переиграла «Санкт-Паули». А вот поединок с «Майнцем» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Матуш Беро — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Бохум» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только команда на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции.
При этом «Бохум» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч. Да и крайне неудачный старт все никак не позволяет оттолкнуться от дна таблицы.
Команда не проигрывала в двух своих последних поединках. Да и вообще, после паузы «несгибаемые» заметно прибавили!
Безусловно, номинальные гости постараются зацепиться за очки. Плюс оборона оппонента также не особо блещет монолитностью.
Статистика для ставок
- «Бохум» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч
- «Несгибаемые» в среднем забивают чуть реже гола за матч
- «Боруссия» М проиграла в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Номинальные хозяева априори сильнее соперника, который к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.
«Жеребята» явно намерены прервать свою серию неудач, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.
Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50