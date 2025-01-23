Порту
Олимпиакос
«Порту»
Турнирное положение: Португальская команда за два тура до финиша основного раунда ЛЕ с восемью очками находится на 18 позиции в таблице и всего на балл обходит 25 строку, которая уже не дает право на плей-офф.
«Порту» выиграл два поединка из шести проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 12:10.
Порту — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Драконы» отвратительно провели свои три предыдущих поединка, проиграв их все. В данном отрезке они уступили в полуфинале Кубка лиги «Спортингу» 0:1, а также дважды были повержены в рамках чемпионата Португалии, потерпев гостевые фиаско от «Насьоналя» 0:2 и «Жил Висенте» 1:3.
Не сыграют: Марко Груич и Венделл находятся в лазарете команды.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Порту» проиграл свои три своих предыдущих поединка, но каждый раз уступая на внутренней арене. Перед этим же «сине-белые» имели 7-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, где дважды сыграли вничью и отпраздновали пять викторий.
В Лиге Европы за данный отрезок португальцы расписали гостевую мировую с бельгийским «Андерлехтом» 2:2 и дома одолели датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.
«Олимпиакос»
Турнирное положение: Греческий коллектив с девятью набранными пунктами разместился на 15 строке в общей таблице Лиги Европы.
«Олимпиакос» выиграл два поединка из шести проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 5:3.
Последние матчи: В преддверии этой игры «легенды» в рамках чемпионата Греции обыграли на выезде «Атрамитос» со счетом 2:1.
Ранее они расписали ничью с «Панатинаикосом» 1:1 в Кубке страны и одолели на своем поле «Арис» 2:1 в рамках внутренней Суперлиги. В последней же игре ЛЕ они дома поделили очки с нидерландским «Твенте» — 0:0.
Не сыграют: Юсуф Языджи не поможет своей команде.
Состояние команды: К данному поединку команда из города Пирей подходит с 16-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этом отрезке «Олимпиакос» расписал шесть мировых исходов и отпраздновал десять викторий.
И только в семи встречах данного периода коллектив не пропускал, а не смог забить в только в двух случаях. А проиграли «красно-белые» всего лишь один раз за 23 предыдущие игры во всех соревнованиях.
Статистика для ставок
- «Порту» проиграл в своих трех предыдущих играх
- «Легенды» не проигрывают в ЛЕ в пяти предыдущих встречах
- Последний раз между собой эти клубы встречались в 2020 году. И тогда на групповой стадии ЛЧ дважды победили португальцы по 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.63, победа «Олимпиакоса» — 5.60, ничья — 4.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.
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Прогноз: «Олимпиакос» на текущий момент находится в более лучшей форме, чем «Порту», и вполне сможет привести очки из Португалии.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.33.
Прогноз: И так как обе команды в атаке выглядят блекло, поэтому еще поставим здесь на количество забитых мячей меньше 2,5.
Ставка: ТМ 2,5 за 2.02.