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    «Олимпиакос» разживется очками в Португалии?

    «Порту» — «Олимпиакос». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»
    Португальский «Порту» на своем поле примет греческий «Олимпиакос» в 7-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок состоится 23 января и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 20:45 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
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    «Порту»

    Турнирное положение: Португальская команда за два тура до финиша основного раунда ЛЕ с восемью очками находится на 18 позиции в таблице и всего на балл обходит 25 строку, которая уже не дает право на плей-офф.

    «Порту» выиграл два поединка из шести проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 12:10.

    Порту — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Драконы» отвратительно провели свои три предыдущих поединка, проиграв их все. В данном отрезке они уступили в полуфинале Кубка лиги «Спортингу» 0:1, а также дважды были повержены в рамках чемпионата Португалии, потерпев гостевые фиаско от «Насьоналя» 0:2 и «Жил Висенте» 1:3.

    Не сыграют: Марко Груич и Венделл находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Состояние команды: «Порту» проиграл свои три своих предыдущих поединка, но каждый раз уступая на внутренней арене. Перед этим же «сине-белые» имели 7-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, где дважды сыграли вничью и отпраздновали пять викторий.

    В Лиге Европы за данный отрезок португальцы расписали гостевую мировую с бельгийским «Андерлехтом» 2:2 и дома одолели датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Греческий коллектив с девятью набранными пунктами разместился на 15 строке в общей таблице Лиги Европы.

    «Олимпиакос» выиграл два поединка из шести проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 5:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В преддверии этой игры «легенды» в рамках чемпионата Греции обыграли на выезде «Атрамитос» со счетом 2:1.

    Ранее они расписали ничью с «Панатинаикосом» 1:1 в Кубке страны и одолели на своем поле «Арис» 2:1 в рамках внутренней Суперлиги. В последней же игре ЛЕ они дома поделили очки с нидерландским «Твенте» — 0:0.

    Не сыграют: Юсуф Языджи не поможет своей команде.

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    Состояние команды: К данному поединку команда из города Пирей подходит с 16-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этом отрезке «Олимпиакос» расписал шесть мировых исходов и отпраздновал десять викторий.

    И только в семи встречах данного периода коллектив не пропускал, а не смог забить в только в двух случаях. А проиграли «красно-белые» всего лишь один раз за 23 предыдущие игры во всех соревнованиях.

    Статистика для ставок

    • «Порту» проиграл в своих трех предыдущих играх

    • «Легенды» не проигрывают в ЛЕ в пяти предыдущих встречах

    • Последний раз между собой эти клубы встречались в 2020 году. И тогда на групповой стадии ЛЧ дважды победили португальцы по 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.63, победа «Олимпиакоса» — 5.60, ничья — 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: «Олимпиакос» на текущий момент находится в более лучшей форме, чем «Порту», и вполне сможет привести очки из Португалии.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.33.

    Прогноз: И так как обе команды в атаке выглядят блекло, поэтому еще поставим здесь на количество забитых мячей меньше 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.02.

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    «Порту» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» разживется очками в Португалии?
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