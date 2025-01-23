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    Сумеет ли «Фенербахче» одолеть «ткачей»?

    «Фенербахче» — «Лион». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Лион»
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    Эдин Джеко
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Лион». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:45 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Стамбульцы в нынешней Лиге Европы выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фенербахче» в 6 стартовых турах набрал 8 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 9 раз.

    Фенербахче — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Адана Демирспором» (4:0).

    При этом «Фенербахче» чуть ранее сумел одолеть «Коньяспор» (3:2). А вот до того был обыгран еще и «Касымпашу» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Стамбульцы ныне переживают эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    Вообще, «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит лионцам. Все четыре очных поединка завершились поражениями турок.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Стамбульцы намерены закрепиться в зоне плей-офф.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лион» в 6 поединках Лиги Европы отличился 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота французы пропустили 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Лионцы подписали мировую с «Тулузой» (0:0).

    При этом до того команда позорно вылетела из Кубка Франции, в серии пенальти уступив скромнейшему «Бургун Жалльё». Да и поединок с «Брестом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Лионцы не побеждают уже 3 матча кряду. А вот в Лиге Европы команда постарается сохранить место в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 2 зачетных балла.

    В кадровом плане «Лион» выглядит весьма выгодно. Вот и в этом поединке «ткачи» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Свое веское слово наверняка скажет опытнейший Александр Ляказетт.

    Статистика для ставок

    • «Лион» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • Лионцы в Лиге Европы забивают в среднем чаще 2 голов за матч

    • «Фенербахче» выиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Фактор своего поля и наличие в составе Эдина Джеко станут главными слагаемыми успеха турок.

    «Фенербахче» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

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