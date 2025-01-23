Фенербахче
Лион
«Фенербахче»
Турнирное положение: Стамбульцы в нынешней Лиге Европы выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Фенербахче» в 6 стартовых турах набрал 8 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 9 раз.
Фенербахче — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Адана Демирспором» (4:0).
При этом «Фенербахче» чуть ранее сумел одолеть «Коньяспор» (3:2). А вот до того был обыгран еще и «Касымпашу» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Стамбульцы ныне переживают эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Вообще, «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит лионцам. Все четыре очных поединка завершились поражениями турок.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Стамбульцы намерены закрепиться в зоне плей-офф.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» в 6 поединках Лиги Европы отличился 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота французы пропустили 7 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Лионцы подписали мировую с «Тулузой» (0:0).
При этом до того команда позорно вылетела из Кубка Франции, в серии пенальти уступив скромнейшему «Бургун Жалльё». Да и поединок с «Брестом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лионцы не побеждают уже 3 матча кряду. А вот в Лиге Европы команда постарается сохранить место в топ-8.
В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 2 зачетных балла.
В кадровом плане «Лион» выглядит весьма выгодно. Вот и в этом поединке «ткачи» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Свое веское слово наверняка скажет опытнейший Александр Ляказетт.
Статистика для ставок
- «Лион» не побеждал в 3 своих последних матчах
- Лионцы в Лиге Европы забивают в среднем чаще 2 голов за матч
- «Фенербахче» выиграл в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: Фактор своего поля и наличие в составе Эдина Джеко станут главными слагаемыми успеха турок.
«Фенербахче» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63