23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Лион». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульцы в нынешней Лиге Европы выступают относительно продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» в 6 стартовых турах набрал 8 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 9 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Адана Демирспором» (4:0).

При этом «Фенербахче» чуть ранее сумел одолеть «Коньяспор» (3:2). А вот до того был обыгран еще и «Касымпашу» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Стамбульцы ныне переживают эмоциональный подъем. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Вообще, «Фенербахче» традиционно неудачно противостоит лионцам. Все четыре очных поединка завершились поражениями турок.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Стамбульцы намерены закрепиться в зоне плей-офф.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» нынешний сезон проводят достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» в 6 поединках Лиги Европы отличился 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота французы пропустили 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Лионцы подписали мировую с «Тулузой» (0:0).

При этом до того команда позорно вылетела из Кубка Франции, в серии пенальти уступив скромнейшему «Бургун Жалльё». Да и поединок с «Брестом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лионцы не побеждают уже 3 матча кряду. А вот в Лиге Европы команда постарается сохранить место в топ-8.

В своем чемпионате команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Причем отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 2 зачетных балла.

В кадровом плане «Лион» выглядит весьма выгодно. Вот и в этом поединке «ткачи» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Свое веское слово наверняка скажет опытнейший Александр Ляказетт.

Статистика для ставок

«Лион» не побеждал в 3 своих последних матчах

Лионцы в Лиге Европы забивают в среднем чаще 2 голов за матч

«Фенербахче» выиграл в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Фактор своего поля и наличие в составе Эдина Джеко станут главными слагаемыми успеха турок.

«Фенербахче» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63