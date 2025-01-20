20 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Шанхай Порт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железножорожники» сражаются за медали чемпионата. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» всего на 4 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Москвичи подписали мировую с «Краснодаром» (0:0).

При этом «Локомотив» до того досадным образом уступил «Химкам» (1:3). А вот немногим ранее команда в Кубке в серии пенальти уступила землякам из «Динамо».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Москвичи осенне-зимний цикл провели относительно продуктивно. А вот в 18 поединках чемпионата команда Михаила Галактионова пропустила 26 мячей.

При этом «Локомотив» зимой постарается прибавить во всех компонентах. Да и забивать в составе москвичей есть кому.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда Галактионова явно не боится чемпиона Китая.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: Эта команда выиграла последний чемпионат Китая. На один балл она в итоге опередила «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

Причем «Шанхай Порт» в 30 поединках чемпионата настрелял аж 96 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке шанхайцы потерпели неудачу. Команда с минимальным счетом уступила бухарестскому «Рапиду».

При этом до того команда не сумела одолеть «Гвангю» (1:1). А вот встреча с «Ульсаном» принесла уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Порт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы до зимней паузы выглядели весьма выгодно. Вот только в последних поединках китайцы не преуспевают в плане реализации.

Причем «Шанхай Порт» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и двух своих последних поединках команда не сумела победить.

Шанхайцы уже начали серию контрольных поединков. Тем не менее, до оптимальных кондиций китайцам еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Шанхайцы постараются воспользоваться проблемами москвичей в обороне.

Статистика для ставок

Москвичи не выигрывают 4 матча кряду

«Шанхай Порт» не побеждал в 2 своих последних поединках

Шанхайцы в среднем забивают 3 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.12.

Прогноз: Китайцы прекрасно атакуют, тогда как у «Локомотива» имеются заметные проблемы с надежностью тылов.

Номинальные гости явно будут действовать активно, и наверняка преуспеют у ворот «железнодорожников».

Ставка: Победа «Шанхай Порта» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.78