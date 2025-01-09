«Касымпаша»
Турнирное положение: «Апачи» привычно ходят в середняках чемпионата. На текущий момент они расположились на 9 месте турнирной таблицы Суперлиги.
При этом «Касымпаша» на 9 очков отстает от первой четверки. А вот отличилась команда всего 24 голами в 17 матчах.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Апачи» не сумели обыграть «Газиантеп» (2:2).
А вот до того команда подписала мировую с «Истанбул Башакшехиром» (2:2). При этом поединок с «Генчлербирлиги» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Касымпаша» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Апачи» не проигрывали в шести своих последних поединках. Да и мотивации на Кубок страны команде явно не занимать.
Матчи с «Фенербахче» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Касымпаша» уступила во всех пяти.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Атака «апачей» выглядит уж очень скромно.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Желтые канарейки» привычно сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Причем «Фенербахче» на 8 очков отстает от «Галатасарая». При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Желтые канарейки» переиграли «Хатайспор» (2:1).
До того команда не сумела обыграть «Эюпспор» (1:1). Зато поединок с «Истанбул Башакшехиром» завершился уверенной победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Желтые канарейки» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.
При этом «Фенербахче» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Да и в Кубке Турции команда ставит перед собой максимальные цели.
В 11 (!) последних очных встречах с земляками команда побеждала. Да и состав «желтых канареек» доверху наполнен сильными атакующими исполнителями.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Желтые канарейки» явно мгновенно примутся за дело.
Статистика для ставок
- «Фенербахче» обыграл земляков в 11 последних очных встречах
- «Касымпаша» не проигрывает 6 матчей кряду
- «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: «Фенербахче» явно сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесется в атаку.
«Желтые канарейки» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, плюс традиционно успешно противостоят землякам.
Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.10