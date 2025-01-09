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    «Фенербахче» начинает и выигрывает!

    «Касымпаша» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 9 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Фенербахче»
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    Душан Тадич
    9 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Апачи» привычно ходят в середняках чемпионата. На текущий момент они расположились на 9 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    При этом «Касымпаша» на 9 очков отстает от первой четверки. А вот отличилась команда всего 24 голами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Апачи» не сумели обыграть «Газиантеп» (2:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Истанбул Башакшехиром» (2:2). При этом поединок с «Генчлербирлиги» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Касымпаша» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Апачи» не проигрывали в шести своих последних поединках. Да и мотивации на Кубок страны команде явно не занимать.

    Матчи с «Фенербахче» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Касымпаша» уступила во всех пяти.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Атака «апачей» выглядит уж очень скромно.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Желтые канарейки» привычно сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

    Причем «Фенербахче» на 8 очков отстает от «Галатасарая». При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Желтые канарейки» переиграли «Хатайспор» (2:1).

    До того команда не сумела обыграть «Эюпспор» (1:1). Зато поединок с «Истанбул Башакшехиром» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Желтые канарейки» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

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    При этом «Фенербахче» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Да и в Кубке Турции команда ставит перед собой максимальные цели.

    В 11 (!) последних очных встречах с земляками команда побеждала. Да и состав «желтых канареек» доверху наполнен сильными атакующими исполнителями.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Желтые канарейки» явно мгновенно примутся за дело.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» обыграл земляков в 11 последних очных встречах

    • «Касымпаша» не проигрывает 6 матчей кряду

    • «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Фенербахче» явно сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесется в атаку.

    «Желтые канарейки» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, плюс традиционно успешно противостоят землякам.

    Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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