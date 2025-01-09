9 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Апачи» привычно ходят в середняках чемпионата. На текущий момент они расположились на 9 месте турнирной таблицы Суперлиги.

При этом «Касымпаша» на 9 очков отстает от первой четверки. А вот отличилась команда всего 24 голами в 17 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Апачи» не сумели обыграть «Газиантеп» (2:2).

А вот до того команда подписала мировую с «Истанбул Башакшехиром» (2:2). При этом поединок с «Генчлербирлиги» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Касымпаша» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Апачи» не проигрывали в шести своих последних поединках. Да и мотивации на Кубок страны команде явно не занимать.

Матчи с «Фенербахче» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Касымпаша» уступила во всех пяти.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Атака «апачей» выглядит уж очень скромно.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Желтые канарейки» привычно сражаются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Причем «Фенербахче» на 8 очков отстает от «Галатасарая». При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Желтые канарейки» переиграли «Хатайспор» (2:1).

До того команда не сумела обыграть «Эюпспор» (1:1). Зато поединок с «Истанбул Башакшехиром» завершился уверенной победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Желтые канарейки» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

При этом «Фенербахче» в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Да и в Кубке Турции команда ставит перед собой максимальные цели.

В 11 (!) последних очных встречах с земляками команда побеждала. Да и состав «желтых канареек» доверху наполнен сильными атакующими исполнителями.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Желтые канарейки» явно мгновенно примутся за дело.

Статистика для ставок

«Фенербахче» обыграл земляков в 11 последних очных встречах

«Касымпаша» не проигрывает 6 матчей кряду

«Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Фенербахче» явно сильнее соперника, и уж точно сразу активно понесется в атаку.

«Желтые канарейки» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, плюс традиционно успешно противостоят землякам.

Ставка: Победа «Фенербахче» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.10