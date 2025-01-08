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    «Галатасарай» разгромит земляков

    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Сомнений в победе хозяев поля нет, но на что выгоднее сделать ставку в матче 8 января? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru с коэффициентами 3.10 и 2.00

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»
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    Миши Батшуайи
    8 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 1 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    При этом «Галатасарай» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда уже 49 голами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Львы» нанесли поражение «Гезтепе» (2:1).

    А вот до того команда уверенно переиграла «Кайсериспор» (5:1). При этом перестрелка с «Трабзонспором» завершилась победой (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Галатасарай» забил 16 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» выиграли в трех своих последних поединках. Да и мотивации на Кубок страны команде явно не занимать.

    Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Галатасарай» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Атака «львов» выглядит уж очень симпатично.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» окопался в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

    Причем «Истанбул Башакшехир» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Адана Демирспор».

    До того команда не сумела обыграть «Касымпашу» (2:2). Плюс поединок с «Серкль Брюгге» также завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Башакшехир» проводит довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

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    При этом «Истанбул Башакшехир» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в Кубке Турции команда вполне способна изрядно пошуметь!

    В трех последних очных встречах с «Галатасараем» команда уступила. А вот последняя победа над «львами» случилась более полутора лет назад.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Истанбул Башакшехир» постарается поднатореть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Галатасарай» в 3 последних очных поединках переиграл земляков

    • «Львы» выиграли в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Львы» нынче явно сильнее соперника, и уж точно активно понесутся в атаку.

    «Галатасарай» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, плюс традиционно успешно противостоит землякам.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» разгромит земляков
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