8 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 1 месте турнирной таблицы Суперлиги.

При этом «Галатасарай» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда уже 49 голами в 17 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Львы» нанесли поражение «Гезтепе» (2:1).

А вот до того команда уверенно переиграла «Кайсериспор» (5:1). При этом перестрелка с «Трабзонспором» завершилась победой (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Галатасарай» забил 16 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» выиграли в трех своих последних поединках. Да и мотивации на Кубок страны команде явно не занимать.

Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Галатасарай» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Атака «львов» выглядит уж очень симпатично.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» окопался в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Причем «Истанбул Башакшехир» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Адана Демирспор».

До того команда не сумела обыграть «Касымпашу» (2:2). Плюс поединок с «Серкль Брюгге» также завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбул Башакшехир» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Башакшехир» проводит довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в трех своих последних поединках.

При этом «Истанбул Башакшехир» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в Кубке Турции команда вполне способна изрядно пошуметь!

В трех последних очных встречах с «Галатасараем» команда уступила. А вот последняя победа над «львами» случилась более полутора лет назад.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Истанбул Башакшехир» постарается поднатореть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Галатасарай» в 3 последних очных поединках переиграл земляков

«Львы» выиграли в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Львы» нынче явно сильнее соперника, и уж точно активно понесутся в атаку.

«Галатасарай» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, плюс традиционно успешно противостоит землякам.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.00