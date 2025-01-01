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    «Кардифф Сити» ждет коллизия

    «Кардифф Сити» — «Ковентри». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Ковентри»
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    «Кардифф Сити»
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кардифф Сити» и «Ковентри». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Ковентри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Ковентри Сити

    Ковентри Сити

  • Ковентри
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    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: Валлийцы увязли в подвале турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 22 месте.

    На данный момент «Кардифф Сити» лишь на один пункт отстает от спасительной 21 позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 38 раз в 23 поединках.

    Кардифф Сити — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Валлийцы переиграли «Уотфорд» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (2:3). При этом чуть ранее она уступила еще и «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кардифф Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Валлийцы вполне способны покинуть опасную зону. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

    Матчи против «Ковентри» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Кардифф Сити» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. Да и «небесно-голубым» команда не проигрывает уже 2 года.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Небесно-голубые» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Ковентри» в 24 матчах набрал всего 28 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 34 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Небесно-голубые» расписали мировую с «Миллуоллом» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Плимуту» (4:0). Вот только встреча с «Портсмутом» завершилась звонкой оплеухой (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небесно-голубые» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой 6 строчки на 9 очков.

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    При этом «Ковентри» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот настреляла команда не так мало — 32 гола в 24 поединках.

    «Небесно-голубые» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато в двух своих последних матчах команда сохранила свои ворота сухими.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и последние успехи явно окрылили команду.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф Сити» уже 2 года не проигрывает «Ковентри»

    • Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

    • «Небесно-голубые» не пропускали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Ковентри» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно прибавил в плане надежности тылов.

    «Кардифф Сити» крайне нестабилен, да и оборона команды дает сбои уж чересчур часто.

    Ставка: Победа «Ковентри» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Кардифф Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Кардифф Сити» ждет коллизия
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