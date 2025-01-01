Кардифф Сити
Ковентри Сити
«Кардифф Сити»
Турнирное положение: Валлийцы увязли в подвале турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 22 месте.
На данный момент «Кардифф Сити» лишь на один пункт отстает от спасительной 21 позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 38 раз в 23 поединках.
Кардифф Сити — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Валлийцы переиграли «Уотфорд» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (2:3). При этом чуть ранее она уступила еще и «Шеффилд Юнайтед» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Кардифф Сити» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Валлийцы вполне способны покинуть опасную зону. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.
Матчи против «Ковентри» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Кардифф Сити» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. Да и «небесно-голубым» команда не проигрывает уже 2 года.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Ковентри» в 24 матчах набрал всего 28 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 34 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Небесно-голубые» расписали мировую с «Миллуоллом» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Плимуту» (4:0). Вот только встреча с «Портсмутом» завершилась звонкой оплеухой (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесно-голубые» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой 6 строчки на 9 очков.
При этом «Ковентри» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот настреляла команда не так мало — 32 гола в 24 поединках.
«Небесно-голубые» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато в двух своих последних матчах команда сохранила свои ворота сухими.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и последние успехи явно окрылили команду.
Статистика для ставок
- «Кардифф Сити» уже 2 года не проигрывает «Ковентри»
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Небесно-голубые» не пропускали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.
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Прогноз: «Ковентри» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно прибавил в плане надежности тылов.
«Кардифф Сити» крайне нестабилен, да и оборона команды дает сбои уж чересчур часто.
Ставка: Победа «Ковентри» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40