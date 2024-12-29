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    «Удинезе» дома одолеет «Торино»

    «Удинезе» — «Торино». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Торино»
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    «Удинезе»
    29 декабря в 18-м туре итальянской Серии А «Удинезе» дома сыграет против «Торино». Начало поединка запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Декабря 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 14:30 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриульская команда на текущий момент в таблице идет на девятой позиции, имея в активе 23 очка и на пять пунктов отстает от седьмой позиции.

    «Удинезе» выиграл семь встреч из 17 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 21:26.

    Удинезе — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии «маленькие зебры» смогли по-волевому в гостях обыграть «Фиорентину» со счетом 2:1. И этим результатом они прервали свою серию из двух проигрышей кряду, уступив дома 1:3 «Наполи» в рамках Серии А и в Милане 0:2 «Интеру» в Кубке страны.

    Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Удинезе» весьма неплохо провел свои три предыдущих поединка чемпионата Италии. За данный период «черно-белые» раз уступили, но проиграли одному из лидеров первенства, и отпраздновали две виктории, причем обе в гостях. Перед этой же серией фриульцы не побеждали в рамках Серии А на протяжении пяти встреч подряд, потерпев за это время четыре фиаско.

    «Торино»

    Турнирное положение: Клуб из Турина с 19 очками разместился на три строки в таблице ниже, оторвавшись от зоны вылета на пять пунктов.

    «Торино» отпраздновал пять викторий, четыре матча свел миром и потерпел восемь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 17:22.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Быки» в минувшем туре первенства в родных стенах потерпели фиаско со счетом 0:2 от «Болоньи». Ранее они в чемпионате расписали в Генуе мировую 0:0 с «Дженоа» и добились минимальной виктории над «Эмполи» 1:0 на его поле.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Торино» скромно провел свое отрезок из предыдущих восьми игр в рамках Серии А. В этот период туринцы смогли отпраздновать лишь одну викторию, два поединка завершили мировыми исходами и потерпели аж пять проигрышей. И во всех поединках, в которых «бордовые» уступили, они не смогли забить ни одного гола. Всего же в данном 8-матчевом отрезке команда не смогла отличиться аж в шести случаях.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» выиграл две из трех предыдущих встреч и раз уступил

    • «Торино» не забивал в шести из восьми своих предыдущих игр

    • В прошлом чемпионате «Удинезе» дома проиграл «Торино» со счетом 0:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Удинезе» — 2.27, победа «Торино» — 3.60, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ждем хотя бы пару забитых мячей, так как в основном между собой эти команды зачастую выдают голевые встречи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.88.

    Прогноз: И также поставим здесь еще на викторию «Удинезе», который в более лучшей форме подходит к данной игре. Да и к тому же у фриульцев будет поддержка родных стен.

    Ставка: победа «Удинезе» за 2.27.

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    «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Удинезе» дома одолеет «Торино»
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