15 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «Гронинген». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Гронинген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: «Тюккерс» проводят относительно продуктивный сезон. Ныне они пребывают на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Твенте» на 4 очка отстает от идущего четвертым «Фейеноорда». А вот средняя результативность команды составляет аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда расписала мировую. «Тюккерс» не дали себя обыграть «Олимпиакосу» (0:0).

При этом «Твенте» до того потерпел сокрушительное поражение от ПСВ (1:6). А вот немногим ранее команда сумела переиграть «Гоу Эхед Иглз» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Твенте» ныне пребывает не в лучшем расположении духа. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

Поединки с «Гронингеном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных встреч «Твенте» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-4. Да и «Гронингену» команда не проигрывает уже 7 лет.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» сражается за выживание в Эредивизии. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гронинген» имеет весьма ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Дома она расписала мировую со «Зволле» (0:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Виллему II» (2:0). А вот встреча с ПСВ завершилась весьма болезненной коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гронинген» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гронинген» всего на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда не так часто — 14 мячей.

Команда не пропускала в двух своих последних поединках. При этом «Гронинген» явно способен утвердиться в середняках лиги.

Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и робости перед оппонентом нет!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гронинген» наверняка рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

«Тюккерс» забивают в среднем ровно 2 гола за матч

«Гронинген» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Твенте» уже 7 лет не проигрывает «Гронингену»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Твенте» в последних матчах выглядел не столь выгодно, и явно постарается вернуться на победный путь.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

Ставка: Фора «Твенте» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке настреляют меньше трёх мячей на двоих.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10