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    «Твенте» не заметит «Гронинген»

    «Твенте» — «Гронинген». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Эредивизия, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Гронинген»
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    «Твенте»
    15 декабря в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «Гронинген». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Гронинген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 15 Декабря 2024 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 16:30 Гронинген

    Гронинген

  • Гронинген
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Тюккерс» проводят относительно продуктивный сезон. Ныне они пребывают на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Твенте» на 4 очка отстает от идущего четвертым «Фейеноорда». А вот средняя результативность команды составляет аккурат 2 гола за матч.

    Твенте — Гронинген: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда расписала мировую. «Тюккерс» не дали себя обыграть «Олимпиакосу» (0:0).

    При этом «Твенте» до того потерпел сокрушительное поражение от ПСВ (1:6). А вот немногим ранее команда сумела переиграть «Гоу Эхед Иглз» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Твенте» ныне пребывает не в лучшем расположении духа. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

    Поединки с «Гронингеном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных встреч «Твенте» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-4. Да и «Гронингену» команда не проигрывает уже 7 лет.

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Гронинген» сражается за выживание в Эредивизии. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Гронинген» имеет весьма ненадежные тылы. В 15 поединках чемпионата Нидерландов команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Дома она расписала мировую со «Зволле» (0:0).

    При этом до того команда нанесла поражение «Виллему II» (2:0). А вот встреча с ПСВ завершилась весьма болезненной коллизией (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гронинген» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гронинген» всего на 5 очков опережает опасную зону. Да и забивает команда не так часто — 14 мячей.

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    Команда не пропускала в двух своих последних поединках. При этом «Гронинген» явно способен утвердиться в середняках лиги.

    Лазарет команды фактически пустеет, так что в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и робости перед оппонентом нет!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гронинген» наверняка рассчитывает на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • «Тюккерс» забивают в среднем ровно 2 гола за матч

    • «Гронинген» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Твенте» уже 7 лет не проигрывает «Гронингену»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Твенте» в последних матчах выглядел не столь выгодно, и явно постарается вернуться на победный путь.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же весьма неплохо выглядят в плане реализации.

    Ставка: Фора «Твенте» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке настреляют меньше трёх мячей на двоих.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Твенте» — «Гронинген»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Твенте» не заметит «Гронинген»
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