В понедельник, 2 декабря, в 17-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Картахену». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Картахена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 21 зачетным пунктом разместился на 12 строке в таблице Сегунды, уступая пять очков зоне плей-офф.

«Эйбар» выиграл шесть встреч из 16 проведенных, три матча завершил миром и семь игр проиграл, разница мячей составляет 14:16.

Последние матчи: «Оружейники» в прошлом туре чемпионат потерпели выездное минимальное фиаско от «Бургоса» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они в родных пенатах нанесли поражение «Ферролю» со счетом 2:0, прервав тем самым серию из четырех фиаско..

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эйбар» неудачно провел отрезок из шести своих предыдущих встреч, проиграв в пяти из них и добыв одну домашнюю викторию. причем во всех проигрышных поединках коллектив не смог забить ни одного гола. Всего же за предыдущие 11 своих поединков во всех турнирах коллектив аж восемь раз уходил с поля поверженным и трижды выиграл за это время. И в данном отрезке команда не смогла забить аж в семи случаях.

«Картахена»

Турнирное положение: Этот коллектив с десятью набранными пунктами замыкает турнирную таблицу и от безопасной строки отстает на семь баллов.

«Картахена» выиграла три встречи из 16 проведенных, раз сыграла вничью и 12 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 12:27.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на своем поле потерпели фиаско от «Альмерии» со счетом 1:2. Туром ранее они в родных стенах справились с «Уэской» 1:0, прервав на тот момент серию из двух проигрышей подряд.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Картахена» за девять минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в одном случае. В остальных же девяти поединках за это время коллектив расписал одну мировую и семь раз уходил с поля поверженным, но в четырех случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в пяти из восьми своих предыдущих игр команда не смогла забить.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Эйбар» дважды обыграл «Картахену» — 1:0 и 2:1

Перед этим трижды кряду выигрывала «Картахена»

В пяти из шести очных противостояний данных клубов играла ставка ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 1.57, победа «Картахены» — 6.50, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.58 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле «Эйбар» сможет обыграть аутсайдера лиги, пробив при этом фору в -1.

Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» с форой (-1) за 1.97.

Прогноз: И еще рискнем здесь поставить на тотал больше 2,5, ведь зачастую между собой эти команды выдавали верховые исходы.

Ставка: ТБ 2,5 2.35.