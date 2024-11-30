30 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Пари НН». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 16-м туре был обыгран на выезде ЦСКА со счетом 2:1. Почти весь матч армейцы выигрывали, но во втором тайме сыграли замены Карпина, который перешел на сдвоенный центр нападения в виде башен Голенков-Комличенко. Они в итоге и смяли соперника, героем встречи стал Егор Голенков, оформивший дубль.

Также была победа в Кубке России над «Спартаком» (2:1) и «Химками» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Миронов, Азнауров и Эль-Аскалани.

Состояние команды: сейчас «Ростов» набрал неплохой ход и имеет четыре победы кряду во всех турнирах. Выздоровели все основные футболисты, в качестве первого номера утвердился Ятимов, а игра команды стала более вертикальной. Также почти исчезли розыгрыши возле своих ворот через короткий пас, которые на деле оборачивались кучей привозов.

«Пари НН»

Турнирное положение: в настоящий момент «Пари НН» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 16 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 16-м туре нижегородцы сыграли на своем поле вничью со счетом 0:0. К победе ближе был «Пари НН», но несколько хороших сэйвов сделал голкипер соперника Волк, благодаря которому бело-голубые и смогли увезти очко. С каждым матчем игра «Пари НН» при Гончаренко становится основательнее и солиднее.

До этого было гостевое поражение от «Динамо» М (1:3), победа над «Ахматом» (2:0).

Не сыграют: давно травмированы хавбеки Майга и Марадишвили.

Состояние команды: при Викторе Гончаренко игра нижегородцев стала гораздо спокойнее и увереннее, нет таких резких перепадов, какие были при Иличе. Теперь на первых ролях находится русский блок, что в итоге и сказывается на качестве футбола, а иностранцы низкого уровня теперь в основном выходят на замены, а зимой многие, скорее всего, покинут клуб.

Статистика для ставок

В первом круге их встреча в Нижнем Новгороде завершилась вничью (1:1)

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0

Также был матч в четвертьфинале Кубка России, который завершился победой «Ростова» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,49, а на «Пари НН» — 7,30, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

Прогноз: конечно, «Ростов» фаворит в этом матче, но сейчас «Пари НН» тоже довольно неплохая команда и точно даст бой хозяевам. Составы обоих клубов близки к оптимальным, но «Ростов» на неделе провел сложный и эмоциональный матч против «Спартака» в Кубке России, тогда как дружина Гончаренко спокойно готовилась в недельном цикле. Гости на свежести и эмоциях способны взять минимум очко.

Ставка: победа «Пари НН» с форой +1 за 2,17.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, он вероятен, а за такой отличный коэффициент следует тем более попробовать.

Ставка: ничья за 4,60.