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    «Пари НН» так просто не уступит

    «Ростов» — «Пари НН». Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат России 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Пари НН»
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    Егор Голенков (слева)
    30 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Пари НН». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 20 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре был обыгран на выезде ЦСКА со счетом 2:1. Почти весь матч армейцы выигрывали, но во втором тайме сыграли замены Карпина, который перешел на сдвоенный центр нападения в виде башен Голенков-Комличенко. Они в итоге и смяли соперника, героем встречи стал Егор Голенков, оформивший дубль.

    Ростов — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в Кубке России над «Спартаком» (2:1) и «Химками» (3:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Миронов, Азнауров и Эль-Аскалани.

    Состояние команды: сейчас «Ростов» набрал неплохой ход и имеет четыре победы кряду во всех турнирах. Выздоровели все основные футболисты, в качестве первого номера утвердился Ятимов, а игра команды стала более вертикальной. Также почти исчезли розыгрыши возле своих ворот через короткий пас, которые на деле оборачивались кучей привозов.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Пари НН» располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 16-м туре нижегородцы сыграли на своем поле вничью со счетом 0:0. К победе ближе был «Пари НН», но несколько хороших сэйвов сделал голкипер соперника Волк, благодаря которому бело-голубые и смогли увезти очко. С каждым матчем игра «Пари НН» при Гончаренко становится основательнее и солиднее.

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    До этого было гостевое поражение от «Динамо» М (1:3), победа над «Ахматом» (2:0).

    Не сыграют: давно травмированы хавбеки Майга и Марадишвили.

    Состояние команды: при Викторе Гончаренко игра нижегородцев стала гораздо спокойнее и увереннее, нет таких резких перепадов, какие были при Иличе. Теперь на первых ролях находится русский блок, что в итоге и сказывается на качестве футбола, а иностранцы низкого уровня теперь в основном выходят на замены, а зимой многие, скорее всего, покинут клуб.

    Статистика для ставок

    • В первом круге их встреча в Нижнем Новгороде завершилась вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0

    • Также был матч в четвертьфинале Кубка России, который завершился победой «Ростова» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 1,49, а на «Пари НН» — 7,30, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,76.

    Прогноз: конечно, «Ростов» фаворит в этом матче, но сейчас «Пари НН» тоже довольно неплохая команда и точно даст бой хозяевам. Составы обоих клубов близки к оптимальным, но «Ростов» на неделе провел сложный и эмоциональный матч против «Спартака» в Кубке России, тогда как дружина Гончаренко спокойно готовилась в недельном цикле. Гости на свежести и эмоциях способны взять минимум очко.

    Ставка: победа «Пари НН» с форой +1 за 2,17.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, он вероятен, а за такой отличный коэффициент следует тем более попробовать.

    Ставка: ничья за 4,60.

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    «Ростов» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Пари НН» так просто не уступит
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