Швейцарский клуб «Лугано» сыграет против бельгийской команды «Гент» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно три тура, по их итогам «Лугано» занимает 11 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Младу-Болеслав» (1:0). До этого швейцарцы оказались сильнее финского ХИКа (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

В 3 туре еврокубка «Лугано» с крупным счетом проиграл команде «Бачка-Топола» (1:4).

Не сыграют: Два игрока «Лугано» дисквалифицированы на предстоящий матч: У Боттани — красная карточка, у Хайдари — перебор жёлтых.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Лугано» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 28 очков после 15 туров.

«Гент»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» занимает 13 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Затем бельгийцы нанесли поражение «Мольде» (2:1) и «Омонии» (1:0).

Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Свен Кумс, Айме Омгба и Эндрю Хюльсагер.

Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 22 очка.

Статистика для ставок

«Лугано» в Лиге конференций одержал две победы

«Гент» в Лиге конференций одержал две победы

«Лугано» и «Гент» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.68, а победа «Гент» — в 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Обе команды любят и умеют играть в открытый футбол, встречаются соседи по турнирной таблице. Не исключаем варианта, что футболисты «Лугано» и «Гента» сыграют вничью.

Ставка: Ничья с коэффициентом 3.68.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.76.