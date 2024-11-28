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    Поделят ли соперники очки?

    «Лугано» — «Гент». Ставка (к. 3.68) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лугано» — «Гент»
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    «Гент»
    Швейцарский клуб «Лугано» сыграет против бельгийской команды «Гент» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Лугано

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Лугано 23:00 Гент

    Гент

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Лугано»

    Турнирное положение: В Лиге конференций сыграно три тура, по их итогам «Лугано» занимает 11 место, набрав 6 очков.

    Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Младу-Болеслав» (1:0). До этого швейцарцы оказались сильнее финского ХИКа (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

    Лугано — Гент: коэффициенты букмекеров

    В 3 туре еврокубка «Лугано» с крупным счетом проиграл команде «Бачка-Топола» (1:4).
    Не сыграют: Два игрока «Лугано» дисквалифицированы на предстоящий матч: У Боттани — красная карточка, у Хайдари — перебор жёлтых.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Лугано» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 28 очков после 15 туров.

    «Гент»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» занимает 13 место, набрав 6 очков.

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    • Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Затем бельгийцы нанесли поражение «Мольде» (2:1) и «Омонии» (1:0).

    Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Свен Кумс, Айме Омгба и Эндрю Хюльсагер.

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    Состояние команды: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 22 очка.

    Статистика для ставок

    • «Лугано» в Лиге конференций одержал две победы

    • «Гент» в Лиге конференций одержал две победы

    • «Лугано» и «Гент» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.68, а победа «Гент» — в 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Обе команды любят и умеют играть в открытый футбол, встречаются соседи по турнирной таблице. Не исключаем варианта, что футболисты «Лугано» и «Гента» сыграют вничью.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 3.68.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.76.

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    «Лугано» — «Гент»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Поделят ли соперники очки?
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