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    «Боруссия» Д потеряет очки в Загребе?

    «Динамо» Загреб — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

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    «Динамо» Загреб
    27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 27 Ноября 2024 года

    Динамо З

  • Загреб
    •  Динамо З 23:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: Чемпион Хорватии в этом розыгрыше ЛЧ после 4-х туров набрал семь пунктов и разместился на 16 месте в таблице, которое дает право на плей-офф.

    «Динамо» два поединка выиграло, раз сыграло вничью и потерпело одно поражение, разница мячей составляет 10:12.

    Динамо З — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовал клуб из Загреба в этом розыгрыше ЛЧ с очень крупного поражения в Мюнхене от «Баварии» со счетом 2:9. В последующих же поединках турнира он расписал домашнюю мировую с «Монако» 2:2, а также обыграл в гостях «РБ Зальцбург» 2:0 и братиславский «Слован» 4:1.

    Накануне этой встречи «динамовцы» сыграли вничью 0:0 с «Риекой» в чемпионате Хорватии, где они идут пока третьими.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Динамо» за предыдущие свои 11 игр во всех турнирах проиграло только в одном случае, уступив в рамках чемпионата страны.

    В остальных же девяти поединках данного отрезка коллектив расписал четыре мировых результата и отпраздновал шесть викторий, но четыре из них пришлись на матчи внутренней арены. И еще отметим то, что «синие» забивали в своих 12 из 13 предыдущих поединках.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Коллектив из Дортмунда с девятью зачетными пунктами находится на седьмой строке в общей таблице ЛЧ, опережая на балл девятую позицию.

    «Боруссия» выиграла три поединка из четырех проведенных и раз уходила с поля поверженной, забито 13 мячей при шести пропущенных.

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    • Последние матчи: «Шмели» этом розыгрыше ЛЧ проиграли в Мадриде «Реалу» со счетом 2:5. А в трех других встречах они поочередно одолели в гостях 3:0 «Брюгге», дома 7:1 «Селтик» и на своем поле австрийский «Штурм» 1:0 в прошлом туре. В преддверии же этого поединка они в рамках чемпионата Германии разгромили в Дортмунде «Фрайбург» 4:0, и идут пятыми в таблице.

    Не сыграют: Карим Адейеми, Кьель Ветьен и Никлас Зюле пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: В отрезке своих четырех предыдущих встреч во всех турнирах «Боруссия» один раз уходила с поля поверженной и три раза смогла выиграть. Причем в победных поединках она пропустила лишь один гол.

    До этого же дортмундцы имели 3-матчевую серию из поражений, где уступили по итогам овертайма 0:1 «Вольфсбургу» в Кубке Германии, 2:5 в Мадриде «Реалу» в ЛЧ и 1:2 в гостях «Аугсбургу» в Бундеслиге.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    • «Динамо» выиграло две предыдущие игры в Лиге чемпионов

    • «Боруссия» победила в трех из четырех своих минувших встреч во всех турнирах при одном фиаско

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 1.76, победа «Динамо» — 4.55, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.43 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии рискнем поставить на голевой обмен и верховой исход поединка, ведь в текущем розыгрыше ЛЧ эти команды забивали в каждой встрече.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.89.

    Прогноз: И также рискнем еще поставить с Х на хорватский коллектив, ведь дортмундцы в текущем сезоне на выезде выступают не совсем уверенно.

    Ставка: 1Х за 2.22.

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    «Динамо» Загреб — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Д потеряет очки в Загребе?
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