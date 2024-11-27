27 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги чемпионов загребское «Динамо» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: Чемпион Хорватии в этом розыгрыше ЛЧ после 4-х туров набрал семь пунктов и разместился на 16 месте в таблице, которое дает право на плей-офф.

«Динамо» два поединка выиграло, раз сыграло вничью и потерпело одно поражение, разница мячей составляет 10:12.

Последние матчи: Стартовал клуб из Загреба в этом розыгрыше ЛЧ с очень крупного поражения в Мюнхене от «Баварии» со счетом 2:9. В последующих же поединках турнира он расписал домашнюю мировую с «Монако» 2:2, а также обыграл в гостях «РБ Зальцбург» 2:0 и братиславский «Слован» 4:1.

Накануне этой встречи «динамовцы» сыграли вничью 0:0 с «Риекой» в чемпионате Хорватии, где они идут пока третьими.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Динамо» за предыдущие свои 11 игр во всех турнирах проиграло только в одном случае, уступив в рамках чемпионата страны.

В остальных же девяти поединках данного отрезка коллектив расписал четыре мировых результата и отпраздновал шесть викторий, но четыре из них пришлись на матчи внутренней арены. И еще отметим то, что «синие» забивали в своих 12 из 13 предыдущих поединках.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Коллектив из Дортмунда с девятью зачетными пунктами находится на седьмой строке в общей таблице ЛЧ, опережая на балл девятую позицию.

«Боруссия» выиграла три поединка из четырех проведенных и раз уходила с поля поверженной, забито 13 мячей при шести пропущенных.

Последние матчи: «Шмели» этом розыгрыше ЛЧ проиграли в Мадриде «Реалу» со счетом 2:5. А в трех других встречах они поочередно одолели в гостях 3:0 «Брюгге», дома 7:1 «Селтик» и на своем поле австрийский «Штурм» 1:0 в прошлом туре. В преддверии же этого поединка они в рамках чемпионата Германии разгромили в Дортмунде «Фрайбург» 4:0, и идут пятыми в таблице.

Не сыграют: Карим Адейеми, Кьель Ветьен и Никлас Зюле пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: В отрезке своих четырех предыдущих встреч во всех турнирах «Боруссия» один раз уходила с поля поверженной и три раза смогла выиграть. Причем в победных поединках она пропустила лишь один гол.

До этого же дортмундцы имели 3-матчевую серию из поражений, где уступили по итогам овертайма 0:1 «Вольфсбургу» в Кубке Германии, 2:5 в Мадриде «Реалу» в ЛЧ и 1:2 в гостях «Аугсбургу» в Бундеслиге.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не встречались

«Динамо» выиграло две предыдущие игры в Лиге чемпионов

«Боруссия» победила в трех из четырех своих минувших встреч во всех турнирах при одном фиаско

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 1.76, победа «Динамо» — 4.55, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.43 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии рискнем поставить на голевой обмен и верховой исход поединка, ведь в текущем розыгрыше ЛЧ эти команды забивали в каждой встрече.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.89.

Прогноз: И также рискнем еще поставить с Х на хорватский коллектив, ведь дортмундцы в текущем сезоне на выезде выступают не совсем уверенно.

Ставка: 1Х за 2.22.