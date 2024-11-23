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    Выбьет ли «Вольфсбург» из топ-6 «Унион Берлин»?

    «Вольфсбург» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки (к. 1.95) на футбол, чемпионат Германии, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Унион Берлин»
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    Йонас Винд
    В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Унион Берлин». Встреча пройдет 23 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Унион Берлин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 10-ти туров немецкого первенства находится в середине турнирной таблицы на 12-й строчке.

    Команда набрала 12 очков и на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которую замыкает ее нынешний соперника, а также на четыре пункта опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Вольфсбург — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Бундеслиги коллектив на чужом поле крупно обыграл «Хайденхайм» (3:1).

    Этот успех стал для «Волков» вторым в трех официальных матчах, которые пришлись на немецкое первенство и Кубок Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Меле, Майер, Вранкс, Сванберг, Паредес, Бялек, Клингер, Рожериу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх в разных турнирах «Вольфсбург» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

    Тиагу Томаш и Йонас Винд — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.

    «Унион Берлин»

    Турнирное положение: «Унион Берлин» по итогам 10-ти туров находится в зоне еврокубков как раз на шестом месте, с которого она начинается.

    Команда набрала 16 очков и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Дортмунда», который пребывает уже вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Бундеслиги коллектив на своем поле разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).

    Эта ничья прервала мини-серию поражений коллектива, которые пришлись на немецкое первенство и Кубок Германии, и при этом были для него выездными.

    Не сыграют: травмированы — Рот, Штайн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига и Кубок Германии) «Унион Берлин» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, что против непростого соперника, да еще и на его поле, вряд ли сулит им хорошие шансы на выигрыш, но зато обещает относительно неплохие — на ничью.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Унион Берлина» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    «Вольфсбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Вольфсбург» из топ-6 «Унион Берлин»?
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