В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Унион Берлин». Встреча пройдет 23 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Унион Берлин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 10-ти туров немецкого первенства находится в середине турнирной таблицы на 12-й строчке.

Команда набрала 12 очков и на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которую замыкает ее нынешний соперника, а также на четыре пункта опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Бундеслиги коллектив на чужом поле крупно обыграл «Хайденхайм» (3:1).

Этот успех стал для «Волков» вторым в трех официальных матчах, которые пришлись на немецкое первенство и Кубок Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмирован — Меле, Майер, Вранкс, Сванберг, Паредес, Бялек, Клингер, Рожериу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх в разных турнирах «Вольфсбург» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет хозяевам рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, тем более что фактор поля работает в их пользу.

Тиагу Томаш и Йонас Винд — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: «Унион Берлин» по итогам 10-ти туров находится в зоне еврокубков как раз на шестом месте, с которого она начинается.

Команда набрала 16 очков и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Дортмунда», который пребывает уже вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Бундеслиги коллектив на своем поле разошелся миром с «Фрайбургом» (0:0).

Эта ничья прервала мини-серию поражений коллектива, которые пришлись на немецкое первенство и Кубок Германии, и при этом были для него выездными.

Не сыграют: травмированы — Рот, Штайн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах (Бундеслига и Кубок Германии) «Унион Берлин» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме гостей, что против непростого соперника, да еще и на его поле, вряд ли сулит им хорошие шансы на выигрыш, но зато обещает относительно неплохие — на ничью.

Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из 10-ти последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Унион Берлина» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Унион Берлина» хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.35