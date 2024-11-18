18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сан-Кристован» и Россия (U21). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Кристован» — Россия (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Кристован»

Турнирное положение: Заштатный бразильский клуб ничем не выделяется. Разве что играет команда на стадионе, названном именем Роналдо.

При этом «Сан-Кристован» выступает в Серии B чемпионата штата Кариока. Там команда находится на 7 месте из 9 участников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла «Сан-Кристован» уступил «Перолас Неграс» (0:1).

А вот до того «Сан-Кристован» переиграл «Нова Сидад» (1:0). Зато чуть раньше команда была разбита «Сан-Гонсало» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Кристован» имеет огромные проблемы в плане реализации. В 8 матчах чемпионата штата команда отличилась всего 3 голами.

А вот обороняется «Сан-Кристован» не столь монолитно. В чемпионате своего штата скромный клуб пропустил 9 мячей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на свои тылы. Да и вообще, скромные бразильцы на две головы слабее молодых россиян.

Россия (U21)

Турнирное положение: Россия (U21) проводит лишь товарищеские поединки. Россияне, как правило, противостоят в них лишь скромным соперникам.

Причем Россия (U21) в этом году сыграла 4 контрольных встречи. Во всех команда сумела добыть виктории.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла сверстников из «Флуминенсе» (U21). На гол соперника россияне ответили двумя.

До того команда минимально переиграла китайских одногодков. А вот поединок с с теми китайцами Россия (U21) провела куда увереннее — 6:0.

Вообще же, Россия (U21) в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона выглядит относительно монолитно.

При этом Россия (U21) испытывает сложности от отсутствия официальных матчей. Да и оппоненты не дают возможности оценить реальную силу команды.

Наверняка команда постарается как можно увереннее сыграть в атаке. Молодые россияне явно сильнее соперника, да и форвард Александр Кокшаров уж точно скажет свое веское слово.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только тягаться с более классным оппонентом им будет крайне сложно.

Статистика для ставок

«Сан-Кристован» в среднем забивает реже гола за матч

Россия (U21) победила в 4 своих последних матчах

Молодые россияне не проигрывают уже год

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 9.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.54 и 2.08.

Прогноз: Молодые россияне выглядят в разы монолитнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

Бразильцы имеют сложности в плане реализации, тогда, как россияне победили в четырех своих последних матчах.

Ставка: Фора России -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90