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    Выпадет ли «Вильярреал» из топ-4?

    «Вильярреал» — «Алавес». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Ла Лига, 9 ноября 2024 года

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    Дани Парехо («Вильярреал»)
    9 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Алавес». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 21 очко и находится на четвертом месте.

    Команда на два балла отстает от третьего в турнирной таблице «Атлетико», а также по дополнительным показателям опережает пятую «Осасуну», которая пребывает уже вне зоны Лиги чемпионов.

    Вильярреал — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Испании «Вильярреал» на чужом поле разгромил «Побленсе» (6:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию левантийского коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство и Кубок страны.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Жерар Морено, Фойт, Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у «Желтой Субмарины» хорошие шансы на три очка.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с семью голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 12-ти стартовых туров испанского первенства набрал 13 очков.

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы и занимает 14-ю строчку, опережая зону вылета, которая начинается с 18-го места, на четыре балла.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 12-й тур Ла Лиги, баскский клуб на своем поле минимально обыграл «Мальорку» (1:0).

    Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании обыграл в чужих стенах «Компостелу» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Бенавидес, Уго Новоа, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Алавес» выиграл после пяти поражений кряду, которые пришлись на чемпионат страны.

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    Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против превосходящего классом соперника, еще и на чужом поле, ему будет сложно увезти домой хотя бы один балл.

    Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в 11-ти из 12-ти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды

    • в двух последних матчах «Алавес» не проиграл, а даже выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Алавеса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Алавеса» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в 11-ти из 12-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал, результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Вильярреал» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    «Вильярреал» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Выпадет ли «Вильярреал» из топ-4?
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