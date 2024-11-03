Гавр
Монпелье
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выживание и находится на 17-м месте.
«Гавр» набрал шесть очков и на один балл отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три пункта — от безопасной 15-й строчки.
Гавр — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле с минимальным счетом потерпел поражение от «Ренна» (0:1).
Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Лиона» с разгромным счетом 0:4.
Не сыграют: травмированы — Нгура, Санганте, Логбо, дисквалифицированы — Опери, Казимир.
Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Гавр» проиграл, а в четырех последних и вовсе не забил.
Это говорит об ужасной форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, то хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле.
Адбулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на последней, 18-й позиции.
«Монпелье» набрал четыре очка и на три балла отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на пять пунктов — от безопасной 15-й строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тулузы» (0:3).
Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Марселя» на выезде с крупным результатом 0:3.
Не сыграют: травмированы — Омерагич, Шотар, Куяте, Иссуфу, Файад, Жюльен, дисквалифицированы — Саванье, Джодич.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» проиграл, а также потерпел восемь поражений в 10-ти последних матчах.
Это говорит об откровенно плохой форме коллектива, где только примерно тот же класс соперника может позволить ему рассчитывать на три очка.
Акор Адамс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах «Гавр» проиграл
- в четырех последних матчах «Монпелье» проиграл
- в восьми последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Монпелье» — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.95.
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Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних выездных поединках.
Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Монпелье».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00.