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    Выберется ли «Гавр» из зоны вылета?

    «Гавр» — «Монпелье». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Монпелье»
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    3 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Монпелье». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Ноября 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выживание и находится на 17-м месте.

    «Гавр» набрал шесть очков и на один балл отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три пункта — от безопасной 15-й строчки.

    Гавр — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле с минимальным счетом потерпел поражение от «Ренна» (0:1).

    Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Лиона» с разгромным счетом 0:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Нгура, Санганте, Логбо, дисквалифицированы — Опери, Казимир.

    Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Гавр» проиграл, а в четырех последних и вовсе не забил.

    Это говорит об ужасной форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, то хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле.

    Адбулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на последней, 18-й позиции.

    «Монпелье» набрал четыре очка и на три балла отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на пять пунктов — от безопасной 15-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тулузы» (0:3).

    Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Марселя» на выезде с крупным результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированы — Омерагич, Шотар, Куяте, Иссуфу, Файад, Жюльен, дисквалифицированы — Саванье, Джодич.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» проиграл, а также потерпел восемь поражений в 10-ти последних матчах.

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    Это говорит об откровенно плохой форме коллектива, где только примерно тот же класс соперника может позволить ему рассчитывать на три очка.

    Акор Адамс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Гавр» проиграл

    • в четырех последних матчах «Монпелье» проиграл

    • в восьми последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Монпелье» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.95.

    Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Монпелье».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00.

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    «Гавр» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Гавр» из зоны вылета?
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