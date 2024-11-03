3 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Монпелье». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выживание и находится на 17-м месте.

«Гавр» набрал шесть очков и на один балл отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три пункта — от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на своем поле с минимальным счетом потерпел поражение от «Ренна» (0:1).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Лиона» с разгромным счетом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Нгура, Санганте, Логбо, дисквалифицированы — Опери, Казимир.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Гавр» проиграл, а в четырех последних и вовсе не забил.

Это говорит об ужасной форме коллектива, которая не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, то хотя бы на ничью, пусть даже и на своем поле.

Адбулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на последней, 18-й позиции.

«Монпелье» набрал четыре очка и на три балла отстает от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на пять пунктов — от безопасной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тулузы» (0:3).

Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Марселя» на выезде с крупным результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Омерагич, Шотар, Куяте, Иссуфу, Файад, Жюльен, дисквалифицированы — Саванье, Джодич.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Монпелье» проиграл, а также потерпел восемь поражений в 10-ти последних матчах.

Это говорит об откровенно плохой форме коллектива, где только примерно тот же класс соперника может позволить ему рассчитывать на три очка.

Акор Адамс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Гавр» проиграл

в четырех последних матчах «Монпелье» проиграл

в восьми последних матчах «Монпелье» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Монпелье» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.95.

Прогноз: в восьми последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних выездных поединках.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Монпелье».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.00.