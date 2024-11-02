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    Сумеют ли «лесники» продолжить свой победный путь?

    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»
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    «Ноттингем Форест»
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ноттингем Форест» в 9 матчах забил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Ноттингем Форест — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Встреча с «Лестером» завершилась викторией (3:1).

    А вот до того «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Кристал Пэлас» (1:0). Правда, поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Ноттингем Форест» лишь на 2 очка отстают от 3 места. Вот только с реализацией у команды имеются проблемы.

    Поединки против «молотобойцев» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Вест Хэм» в 9 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    До того команда разгромно уступила «Тоттенхэму» (1:4). А вот встреча с «Ипсвичем» завершилась уверенной победой (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Никлас Фюллькруг — травмирован. Мохаммед Кудус — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Лондонцы на 7 очков опережают опасную зону. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

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    При этом «Вест Хэм» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

    В кадровом плане у лондонцев не все так весело. Дисквалифицирован креативный Кудус, а Фюллькруг все никак не впишется в английский футбол, к тому же немец угодил в лазарет.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Победа над манкунианцами явно прибавила «молотобойцам» позитивного задора.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

    • «Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Лесники» выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

    Прогноз: «Лесники» смотрятся сильнее соперника, да и в последних матчах выглядели прилично.

    «Вест Хэм» имеет явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.02

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    «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «лесники» продолжить свой победный путь?
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