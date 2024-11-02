Ноттингем Форест
Вест Хэм
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноттингем Форест» в 9 матчах забил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.
Ноттингем Форест — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Встреча с «Лестером» завершилась викторией (3:1).
А вот до того «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Кристал Пэлас» (1:0). Правда, поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ноттингем Форест» лишь на 2 очка отстают от 3 места. Вот только с реализацией у команды имеются проблемы.
Поединки против «молотобойцев» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Вест Хэм» в 9 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).
До того команда разгромно уступила «Тоттенхэму» (1:4). А вот встреча с «Ипсвичем» завершилась уверенной победой (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: Никлас Фюллькруг — травмирован. Мохаммед Кудус — дисквалифицирован.
Состояние команды: Лондонцы на 7 очков опережают опасную зону. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
При этом «Вест Хэм» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.
В кадровом плане у лондонцев не все так весело. Дисквалифицирован креативный Кудус, а Фюллькруг все никак не впишется в английский футбол, к тому же немец угодил в лазарет.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Победа над манкунианцами явно прибавила «молотобойцам» позитивного задора.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч
- «Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Лесники» выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Лесники» смотрятся сильнее соперника, да и в последних матчах выглядели прилично.
«Вест Хэм» имеет явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.02