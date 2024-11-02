2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» в 9 матчах забил всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. Встреча с «Лестером» завершилась викторией (3:1).

А вот до того «Ноттингем Форест» сумел одолеть «Кристал Пэлас» (1:0). Правда, поединок с «Челси» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ноттингем Форест» лишь на 2 очка отстают от 3 места. Вот только с реализацией у команды имеются проблемы.

Поединки против «молотобойцев» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ноттингем Форест» победил 3 раза при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Да и оборона соперника частенько дает сбои.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Вест Хэм» в 9 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

До того команда разгромно уступила «Тоттенхэму» (1:4). А вот встреча с «Ипсвичем» завершилась уверенной победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: Никлас Фюллькруг — травмирован. Мохаммед Кудус — дисквалифицирован.

Состояние команды: Лондонцы на 7 очков опережают опасную зону. Да и стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

При этом «Вест Хэм» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает до 2 голов за матч.

В кадровом плане у лондонцев не все так весело. Дисквалифицирован креативный Кудус, а Фюллькруг все никак не впишется в английский футбол, к тому же немец угодил в лазарет.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Победа над манкунианцами явно прибавила «молотобойцам» позитивного задора.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

«Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже гола за матч

«Лесники» выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

Прогноз: «Лесники» смотрятся сильнее соперника, да и в последних матчах выглядели прилично.

«Вест Хэм» имеет явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02