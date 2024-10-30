30 октября в финале плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» Кострома, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы всеми силами стараются сходу вернуться в РПЛ. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Сочи» в 16 поединках первенства настреляли 24 мяча. А вот в свои ворота южане пропустили 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре первого дивизиона команда потерпела неудачу. Сочинцы минимально уступили КАМАЗу.

Правда, до того южане минимально переиграли «Родину». Да и в Кубке была уверенно пройдена ульяновская «Волга» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: южане выиграли в 3 своих последних домашних поединках. Причем в них сочинцы не пропустили ни разу.

И уж наверняка «Сочи» не допустит недооценки соперника. Южане намерены как можно дальше пройти в Кубке России.

Очевидно, что сочинцы будут максимально активно атаковать. Наверняка свой шанс получит пока еще не забивавший в составе южан Артур Шушеначев.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи сражаются за повышение в классе. По итогам 15 туров первенства второго дивизиона команда находится на 2 месте в дивизионе Золото.

Причем «Спартак» Кострома довольно неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах спартаковцы отличились 20 мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Костромичам удалось переиграть «Калугу» (3:2).

До того команда не дала себя обыграть «Текстильщику» (2:2). Да и крепкая «Родина» в Кубке страны была пройдена (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нынешней осенью костромичи несутся! Команда не проигрывала в 7 своих последних поединках.

При этом «Спартак» Кострома из этих 7 матчей выиграл в четырех. Да и мотивация дать бой недавнему полпреду РПЛ у команды огромная.

Костромичи имеют весьма крепкий состав. Подбор игроков по именам, как для второй лиги, у них весьма и весьма приличный.

И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой героический кубковый путь. Костромичи уж точно не боятся никого!

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Сочинцы забивают в среднем менее 2 мячей за матч

«Спартак» Кострома не проигрывал в 7 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Сочинцы намерены вернуться на победный путь, да и в Кубке попытаются пройти как можно дальше.

Южане сильны в любом кадровом сочетании, да и должны быстро доказать свое превосходство в классе.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54