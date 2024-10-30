Сочи
Спартак Кострома
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы всеми силами стараются сходу вернуться в РПЛ. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Сочи» в 16 поединках первенства настреляли 24 мяча. А вот в свои ворота южане пропустили 16 раз.
Сочи — Спартак Кострома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре первого дивизиона команда потерпела неудачу. Сочинцы минимально уступили КАМАЗу.
Правда, до того южане минимально переиграли «Родину». Да и в Кубке была уверенно пройдена ульяновская «Волга» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: южане выиграли в 3 своих последних домашних поединках. Причем в них сочинцы не пропустили ни разу.
И уж наверняка «Сочи» не допустит недооценки соперника. Южане намерены как можно дальше пройти в Кубке России.
Очевидно, что сочинцы будут максимально активно атаковать. Наверняка свой шанс получит пока еще не забивавший в составе южан Артур Шушеначев.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи сражаются за повышение в классе. По итогам 15 туров первенства второго дивизиона команда находится на 2 месте в дивизионе Золото.
Причем «Спартак» Кострома довольно неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах спартаковцы отличились 20 мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Костромичам удалось переиграть «Калугу» (3:2).
До того команда не дала себя обыграть «Текстильщику» (2:2). Да и крепкая «Родина» в Кубке страны была пройдена (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нынешней осенью костромичи несутся! Команда не проигрывала в 7 своих последних поединках.
При этом «Спартак» Кострома из этих 7 матчей выиграл в четырех. Да и мотивация дать бой недавнему полпреду РПЛ у команды огромная.
Костромичи имеют весьма крепкий состав. Подбор игроков по именам, как для второй лиги, у них весьма и весьма приличный.
И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой героический кубковый путь. Костромичи уж точно не боятся никого!
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- Сочинцы забивают в среднем менее 2 мячей за матч
- «Спартак» Кострома не проигрывал в 7 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 1.88Милан — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.76Вольфсбург — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.12Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 23:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Сочинцы намерены вернуться на победный путь, да и в Кубке попытаются пройти как можно дальше.
Южане сильны в любом кадровом сочетании, да и должны быстро доказать свое превосходство в классе.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54