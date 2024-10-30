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    Сочинцы быстро добьются своего

    «Сочи» — «Спартак» Кострома. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок России, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак» Кострома
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    «Сочи»
    30 октября в финале плей-офф пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» Кострома, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 30 Октября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Спартак Кострома

    Спартак Кострома

  • Кострома
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы всеми силами стараются сходу вернуться в РПЛ. Ныне команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сочи» в 16 поединках первенства настреляли 24 мяча. А вот в свои ворота южане пропустили 16 раз.

    Сочи — Спартак Кострома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре первого дивизиона команда потерпела неудачу. Сочинцы минимально уступили КАМАЗу.

    Правда, до того южане минимально переиграли «Родину». Да и в Кубке была уверенно пройдена ульяновская «Волга» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: южане выиграли в 3 своих последних домашних поединках. Причем в них сочинцы не пропустили ни разу.

    И уж наверняка «Сочи» не допустит недооценки соперника. Южане намерены как можно дальше пройти в Кубке России.

    Очевидно, что сочинцы будут максимально активно атаковать. Наверняка свой шанс получит пока еще не забивавший в составе южан Артур Шушеначев.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: Костромичи сражаются за повышение в классе. По итогам 15 туров первенства второго дивизиона команда находится на 2 месте в дивизионе Золото.

    Причем «Спартак» Кострома довольно неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах спартаковцы отличились 20 мячами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Костромичам удалось переиграть «Калугу» (3:2).

    До того команда не дала себя обыграть «Текстильщику» (2:2). Да и крепкая «Родина» в Кубке страны была пройдена (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нынешней осенью костромичи несутся! Команда не проигрывала в 7 своих последних поединках.

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    При этом «Спартак» Кострома из этих 7 матчей выиграл в четырех. Да и мотивация дать бой недавнему полпреду РПЛ у команды огромная.

    Костромичи имеют весьма крепкий состав. Подбор игроков по именам, как для второй лиги, у них весьма и весьма приличный.

    И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой героический кубковый путь. Костромичи уж точно не боятся никого!

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    • Сочинцы забивают в среднем менее 2 мячей за матч

    • «Спартак» Кострома не проигрывал в 7 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: Сочинцы намерены вернуться на победный путь, да и в Кубке попытаются пройти как можно дальше.

    Южане сильны в любом кадровом сочетании, да и должны быстро доказать свое превосходство в классе.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

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    «Сочи» — «Спартак» Кострома: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцы быстро добьются своего
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