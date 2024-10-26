Ланс
Лилль
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» начали чемпионат довольно продуктивно. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ланс» слабовато атакует, отличившись всего лишь 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила всего 4 раза.
Ланс — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Ланс» уверенно расправился с «Сент-Этьеном» (2:0).
Чуть раньше команда не сумела переиграть «Страсбург» (2:2). Да и встреча с «Ниццей» завершилась вничью (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Ланс» настрелял 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Рубен Агилар, Дейвье Машаду, Мартин Сатриано — травмированы.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче находятся в неплохих кондициях. Команда не проигрывала в 6 своих последних поединках.
Матчи против «Лилля» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ланс» победил 1 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Правда, «кроваво-золотые» не могут одолеть «догов» уже 2 года.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» выдал весьма приличный старт чемпионата. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Лилль» успел забить 13 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 8 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Лилль» добыл лишь один балл в поединке с «Монако» (0:0).
После того команда по всем статьям переиграла мадридский «Атлетико» (3:1). Да и поединок с «Тулузой» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Митчелл Баккер, Айюб Буадди, Исмаили, Итан Мбаппе, Тиагу Сантос — травмированы.
Состояние команды: главной проблемой «Лилль» является переполненный лазарет. Тем не менее, отставание от 3 строчки составляет всего 3 очка.
При этом «Лилль» имеет весьма квалифицированный по именам состав. Да и не проигрывает команда уже больше месяца.
При этом «доги» явно намерены пободаться за самые высокие места. Да и Джонатан Дэвид привычно эффективен — 5 голов в 8 матчах Лиги 1.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Дэвид и его партнеры еще и окрылены успехом в Мадриде.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают более гола за матч
- И те, и другие не проигрывали в 6 своих последних поединках
- «Ланс» пропустил всего 4 мяча в 8 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.87 и 1.83.
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Прогноз: «Лилль» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Гости имеют весьма неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10