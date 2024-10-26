26 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» пройдет поединок 9-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» сыграет с «Борнмутом». Начало — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Клуб из Бирмингема отлично провел прошлый чемпионат, заняв четвертое место и благодаря чему получил в Лигу чемпионов.

В текущем же внутреннем первенстве «Астон Вилла» во восьми играх набрала 17 баллов и идет четвертой. У нее пять викторий, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 15:10.

Последние матчи: Несколько дней тому назад дружина Унаи Эмери дома обыграла итальянскую «Болонью» 2:0 в Лиге чемпионов, где она выиграла все три проведенные встречи и идет среди лидеров. А в своей последней игре чемпионата Англии она в Лондоне смогла одолеть «Фулхэм» со счетом 3:1, перед этим была ничья на своем поле с «МЮ» 0:0.

Не сыграют: Джейден Филоген-Биденс будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: С начала сезона «Астон Вилла» провела 12 встреч в различных турнирах и проиграла только в одной из них. Также два поединка за это время она еще свела вничью и отпраздновала девять викторий. Сейчас у команды из Бирмингема 10-матчевая серия без поражений, в которой добилась восьми викторий. И только в одном поединке данного периода она не смогла забить.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» прошлогодний розыгрыш английской Премьер-лиги завершил в середине таблицы, на 12 месте.

В текущем чемпионате коллектив набрал 11 пунктов в восьми играх и разместился в середине турнирной таблицы. У него три победы, две ничьи и три фиаско, разница мячей — 10:10.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «вишни» на своем поле сенсационно одолели лондонский «Арсенал» со счетом 2:0. А перед этим они потерпели гостевое поражение от «Лестера» со счетом 0:1 и дома переиграли «Саутгемптон» 3:1, прервав на тот момент серию из двух фиаско кряду.

Не сыграют: Форвард Данго Уаттара и хавбек Тайлер Адамс травмированы.

Состояние команды: В трех из пяти предыдущих своих поединках чемпионата «Борнмут» проиграл и еще дважды выиграл за это время. Причем все неудачи в данный период были с сухим счетом. Всего же с начала сезона коллектив отыграл девять встреч в различных турнирах и смог выиграть только в трех из них, два раза еще он сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Астон Вилла» обыграла «Борнмут» на своем поле со счетом 3:1

Всего в Бирмингеме эти клубы провели пять очных игр, три из которых выиграли хозяева и дважды победили «вишни»

Шесть из семи предыдущих очных матчей данных команд завершились на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.96, победа «Борнмута» — 3.90, ничья — 3.88.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.31 соответственно.

Прогноз: «Виллианы» набрали прекрасный ход и при своих зрителях должны обыгрывать середняка лиги. К тому же бирмингемцы обыграли «вишен» в двух предыдущих домашних встерчах.

Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» за 1.96.

Прогноз: И также здесь еще поставим на то, что в поединок получится верховым, ведь с результативностью у этих команд все в порядке.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.03.