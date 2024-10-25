ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма» «Локомотив»Шикарная развязка, решающая паненка. «Локомотив» выиграл все матчи Кубка России Жозе Моуринью От «Особенного» до «Плаксы»: печальный закат карьеры Моуринью продолжается в «Фенербахче»
    Все новости спорта

    Забудет ли «Торино» о неудачах?

    «Торино» — «Комо». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 25 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Комо Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Комо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Кутроне
    25 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Октября 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 21:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.

    Команда находится на девятой позиции, отставая от зоны еврокубков на два очка, а также на один балл опережая сразу двух ближайших преследователей.

    Торино — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «Быки» на чужом поле потерпели поражение от «Кальяри» (2:3).

    Что интересно, перед этим туринцы также проиграли в Серии А с аналогичным результатом и также — в гостях, но тогда их обидчиком стал действующий чемпионом «Интер».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Соса, Илич, Сапата, Ладзаро, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии, «Торино» лишь проигрывал.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля у них, конечно, есть шансы на успех.

    Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

    Команда находится на безопасной 14-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя.

  • Взошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
  • Имена этих футбольных исполнителей надолго останутся в памяти фанатов английского первенства
  • 22/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Пармой» (1:1).

    Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на национальный чемпионат.

    Не сыграют: травмирован — Бенжамен Коне, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах (в двух из них были товарищескими) «Комо» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и четырех ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Словом, у коллектива не лучшая форма, что вкупе с фактором чужого поля не обещает ему хороших шансов на победу, тем не менее, кризис соперника все же открывает возможность увезти хотя бы ничью.

    Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Торино» проиграл

    • в пяти последних матчах «Торино» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Комо» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.25, победа «Комо» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали обе командыы. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Торино».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вавринка — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Викингур — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Коболли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штрикер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Комо»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на футбол. Забудет ли «Торино» о неудачах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры