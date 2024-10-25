25 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал 11 очков.

Команда находится на девятой позиции, отставая от зоны еврокубков на два очка, а также на один балл опережая сразу двух ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А «Быки» на чужом поле потерпели поражение от «Кальяри» (2:3).

Что интересно, перед этим туринцы также проиграли в Серии А с аналогичным результатом и также — в гостях, но тогда их обидчиком стал действующий чемпионом «Интер».

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Соса, Илич, Сапата, Ладзаро, Савва, Ильхан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии, «Торино» лишь проигрывал.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля у них, конечно, есть шансы на успех.

Че Адамс и Даниэль Сапата — лучшие бомбардиры команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

Команда находится на безопасной 14-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также по дополнительным показателям опережая своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Серии А клуб на своем поле разошелся миром с «Пармой» (1:1).

Эта ничья оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на национальный чемпионат.

Не сыграют: травмирован — Бенжамен Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах в разных турнирах (в двух из них были товарищескими) «Комо» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и четырех ничьих.

Словом, у коллектива не лучшая форма, что вкупе с фактором чужого поля не обещает ему хороших шансов на победу, тем не менее, кризис соперника все же открывает возможность увезти хотя бы ничью.

Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Торино» проиграл

в пяти последних матчах «Торино» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Комо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.25, победа «Комо» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали обе командыы. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в пяти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Торино».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10