25 октября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпея» в нынешнем сезоне явно обречена на сражение за выживание. На данный момент команда находится на 24 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Портсмут» в 11 матчах настрелял всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 23 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела неудачу. Встреча с «Кардиффом» завершилась поражением (0:2).

А вот до того «Портсмут» нанес поражение КПР (2:1). Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Уилл Норрис — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Помпеи» с огромным трудом заново привыкают к реалиям Чемпионшипа. Да и всего 8 набранных очков в 11 матчах — явно слабый показатель.

Поединки против «сов» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Портсмут» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что «помпеи» будет максимально активно атаковать. Где же еще побеждать, как не в домашних поединках?!

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совам» вряд ли удастся избежать борьбы за выживание. Нынешний чемпионат команда начала достаточно скромно.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» в 11 стартовых турах Чемпионшипа набрал 12 очков. При этом «совы» пребывают на 17 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один зачетный балл. «Шеффилд Уэнсдей» расписал мировую с «Суонси» (0:0).

До того команда по всем статьям уступила «Бёрнли» (0:2). А вот победа над «Ковентри» получилась сложной (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» довольно крепки, однако не блещут пресловутой стабильностью. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и мотивация оторваться от опасной зоны у команды огромная.

Главной проблемой «сов» является отсутствие забивного форварда. Да и надежность тылов оставляет желать лучшего.

Очевидно, что номинальные гости будут активно искать счастье у ворот аутсайдера. Да и нынешней осенью «совы» явно прибавляют.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч

«Портсмут» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Совы» уже 22 года не проигрывают «Портсмуту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: И те, и другие имеют огромнейшие проблемы в плане созидания и реализации.

«Совы» нынче смотрятся живее соперника, однако вряд ли будут действовать сверхактивно.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10