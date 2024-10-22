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    Сумеют ли туринцы совершить блицкриг?

    «Ювентус» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Штутгарт»
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    Душан Влахович
    22 октября в 3-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Штутгарт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 22 Октября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы ставят перед собой максимальные цели на всех фронтах. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Ювентус» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный лишь один раз в 8 поединках итальянского чемпионата.

    Ювентус — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке туринцы добыли тяжелейшую викторию. «Старая Сеньора» минимально одолела «Лацио».

    При этом «Ювентус» чуть ранее не смог переиграть «Кальяри» (1:1). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бремер, Николас Гонсалес, Тен Компейнерс, Вестон Маккенни — травмированы. Микеле Ди Грегорио — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в Лиге чемпионов туринцы стартовали весьма продуктивно. В 2 турах команда добыла 6 зачетных пунктов.

    При этом «Ювентус» в нынешней Лиге чемпионов забил 6 мячей. А вот лазарет команды практически переполнен, плюс дисквалифицирован основной голкипер.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Душан Влахович и его партнеры способны улучшить свои результативные показатели.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» нынешний сезон проводит недостаточно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 9 месте.

    Причем «Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч. В 7 поединках чемпионата Германии команда настреляла 15 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. Швабы были биты «Баварией» (0:4).

    При этом до того команда не смогла одолеть «Ульм» (1:1). А вот чуть ранее «Штутгарт» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» расписал 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Крис Фухрих, Дэн-Аксель Загаду — травмированы.

    Состояние команды: Швабы явно не те, что были в предыдущем сезоне. Да и Дениз Ундав пока не может полноценно заменить ушедшего Гирасси.

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    В Лиге чемпионов команда выглядит чрезвычайно скромно. Швабы по итогам 2 туров находятся на 25 месте из 36, да и набрали всего 1 пункт.

    В кадровом плане «Штутгарт» выглядит достаточно выгодно. При этом немцы способны дать бой более статусным оппонентам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Ундав и его партнеры постараются преуспеть у ворот туринцев.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» не проигрывает уже более 2 месяцев

    • «Штутгарт» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • Туринцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Ювентус» явно сильнее, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

    Туринцы, при всех своих проблемах, наверняка начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Ювентус» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли туринцы совершить блицкриг?
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