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    «Аль-Шорта» — «Пахтакор». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Шорта» — «Пахтакор»
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    Максим Шацких
    21 октября в 3-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Шорта» и «Пахтакор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Шорта» — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 21 Октября 2024 года

    Al Shorta

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •  Al Shorta 19:00 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    «Аль-Шорта»

    Турнирное положение: «Аль-Шорта» явно пободается за попадание в топ-8. Ныне команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Шорта» в среднем пропускает 3 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 1 раз в 2 поединках турнира.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Поединок с «Аль-Табалой» завершился победой (1:0).

    При этом «Аль-Шорта» до того была бита «Аль-Хилялем» (0:5). Зато поединок с «Диалой» принес три зачетных балла (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Шорта» в нынешнем сезоне не блещет стабильностью. Да и по именам состав команды выглядит скромно.

    Поединки с более-менее крепкими соперниками для команды традиционно складываются неудачно. Вот только «Аль-Шорта» просто обязана играть на победу в этом матче.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет некоторые проблемы с надежностью тылов.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» нынешний сезон проводит откровенно бледно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

    Причем «Пахтакор» в чемпионате на 11 очков отстает от лидера. Да и забила команда 37 мячей в 21 сыгранном матче.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Максима Шацких победила. «Пахтакор» дома переиграл «Динамо» Самарканд (4:2).

    Чуть раньше команда не дала себя обыграть «Персеполису» (1:1). А вот поединок с «Олимпиком» завершился яркой викторией (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пахтакор» в среднем пропускает более гола за матч. Да и в Азиатской Лиге чемпионов ташкентцы пока только восьмые.

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    Зато привычно полезен форвард Драган Черан. Опытнейший 37-летний серб настрелял 13 мячей в чемпионате Узбекистана и один в Азиатской Лиге чемпионов.

    При этом «Пахтакор» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Правда, в 2 матчах Азиатской Лиги чемпионов ташкентцы набрали всего 1 зачетный пункт.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только стабильности команде Шацких явно недостает.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды набрали лишь по одному зачетному пункту в Азиатской Лиге чемпионов

    • И те, и другие в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шорта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно сходными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Аль-Шорта» смотрится сильнее соперника, что наверняка быстро продемонстрирует на поле.

    «Пахтакор» в матчах Азиатской Лиги чемпионов выглядит не столь убедительно, и вряд ли сможет совладать с «Аль-Шортой».

    Ставка: Победа «Аль-Шорты» в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31

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    «Аль-Шорта» — «Пахтакор»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. Команде Шацких сразу несдобровать?
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