Al Shorta
Пахтакор
«Аль-Шорта»
Турнирное положение: «Аль-Шорта» явно пободается за попадание в топ-8. Ныне команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Шорта» в среднем пропускает 3 гола за матч. А вот забить команде удалось всего 1 раз в 2 поединках турнира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Поединок с «Аль-Табалой» завершился победой (1:0).
При этом «Аль-Шорта» до того была бита «Аль-Хилялем» (0:5). Зато поединок с «Диалой» принес три зачетных балла (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Шорта» в нынешнем сезоне не блещет стабильностью. Да и по именам состав команды выглядит скромно.
Поединки с более-менее крепкими соперниками для команды традиционно складываются неудачно. Вот только «Аль-Шорта» просто обязана играть на победу в этом матче.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет некоторые проблемы с надежностью тылов.
«Пахтакор»
Турнирное положение: «Пахтакор» нынешний сезон проводит откровенно бледно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.
Причем «Пахтакор» в чемпионате на 11 очков отстает от лидера. Да и забила команда 37 мячей в 21 сыгранном матче.
Последние матчи: в минувшем туре команда Максима Шацких победила. «Пахтакор» дома переиграл «Динамо» Самарканд (4:2).
Чуть раньше команда не дала себя обыграть «Персеполису» (1:1). А вот поединок с «Олимпиком» завершился яркой викторией (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пахтакор» в среднем пропускает более гола за матч. Да и в Азиатской Лиге чемпионов ташкентцы пока только восьмые.
Зато привычно полезен форвард Драган Черан. Опытнейший 37-летний серб настрелял 13 мячей в чемпионате Узбекистана и один в Азиатской Лиге чемпионов.
При этом «Пахтакор» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Правда, в 2 матчах Азиатской Лиги чемпионов ташкентцы набрали всего 1 зачетный пункт.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только стабильности команде Шацких явно недостает.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- Обе команды набрали лишь по одному зачетному пункту в Азиатской Лиге чемпионов
- И те, и другие в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шорта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно сходными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
- 1.92Ливерпуль — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.87Вулверхэмптон — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Аль-Шорта» смотрится сильнее соперника, что наверняка быстро продемонстрирует на поле.
«Пахтакор» в матчах Азиатской Лиги чемпионов выглядит не столь убедительно, и вряд ли сможет совладать с «Аль-Шортой».
Ставка: Победа «Аль-Шорты» в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31