19 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Лестер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» в нынешнем сезоне явно обречены на сражение за выживание. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Саутгемптон» в 7 матчах настрелял всего 4 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда потерпела неудачу. Встреча с «Арсеналом» завершилась поражением (1:3).

А вот до того «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту» (1:3). Да и поединок с «Ипсвичем» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Вильям Смолбон — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Святые» с огромным трудом заново привыкают к реалиям АПЛ. Да и в 6 своих последних поединках команда не сумела победить.

Поединки против «лис» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Саутгемптон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что «святые» будет максимально активно атаковать. Где же еще побеждать, как не в домашних поединках?!

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисам» вряд ли удастся избежать борьбы за выживание. Нынешний чемпионат команда начала достаточно скромно.

Причем «Лестер» в 7 стартовых турах АПЛ набрал 6 очков. При этом «лисы» пребывают на 15 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Лестер» минимально одолел «Борнмут».

До того команда по всем статьям уступила «Арсеналу» (2:4). А вот победа над «Уолсоллом» в серии пенальти помогла пройти в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лестер» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Хамза Чоудхери — травмирован.

Состояние команды: «Лисы» довольно крепки, однако не блещут пресловутой стабильностью. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

При этом «Лестер» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и пауза на матчи сборных явно помогла команде перезагрузиться.

В строю и многолетний лидер «лис» Джейми Варди. В нынешнем чемпионате на его счету уже 2 точных выстрела.

Очевидно, что номинальные гости будут активно искать счастье у ворот «святых». Да и опытнейший Варди еще скажет свое веское слово!

Статистика для ставок

«Лестер» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Саутгемптон» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Святые» забивают реже всех в АПЛ — 4 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Святые» имеют огромнейшие проблемы в плане созидания и реализации.

«Лисы» смотрятся живее соперника, да и фактор Варди может стать одним из определяющих.

Ставка: Победа «Лестера» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75