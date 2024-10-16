16 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Панама. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канада в последнее время переживает некоторый спад. В Кубке Америки команда уступила в матче за 3 место.

При этом Канада не проигрывала в 3 своих последних поединках. Да и в товарищеских поединках команда не преуспевает.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Канадцы подписали мировую с Мексикой. (0:0).

А вот до того Канада переиграла американцев (2:1). При этом поединок с Уругваем завершился поражением в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Канадцы явно постараются продлить свой беспроигрышный сериал. Да и оппонент выглядит не столь монолитно.

Матчи против панамцев для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков Канада выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

Панама

Турнирное положение: Панамцы на последнем Кубке Америки добрались до четвертьфинала. Команда там уступила Колумбии (0:5).

Причем Панама проиграла в 2 своих последних поединках. Более того, в них она не сумела отличиться ни разу.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Панамцы уступили сборной США (0:2).

До того команда проиграла колумбийцам (0:5). Зато чуть ранее панамцы уверенно расправились с боливийцами (3:1).

Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Панамцы никак не могут забить.

При этом Панама давненько не обыгрывала Канаду. Последняя виктория над соперником случилась еще два года назад.

Наверняка команде придется больше обороняться. Свои шансы панамцы будут стараться найти на контратаках.

Нет сомнений, что гости не собираются окапываться у своих владений. Да и оппонент явно небезгрешен в плане надежности своих тылов.

Статистика для ставок

Панама проиграла в 2 своих последних матчах

Канадцы не проигрывали в 3 своих последних поединках

Панамцы последний раз обыграли Канаду 2 года назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 6.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.67.

Прогноз: Сборная Канады выглядит сильнее панамцев, и уж точно начнет встречу активно.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Победа Канады в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.31