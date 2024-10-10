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    Танзанийцам сразу несдобровать?!

    ДР Конго — Танзания. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ДР Конго — Танзания
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    Сборная Танзании
    10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ДР Конго и Танзания. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ДР Конго — Танзания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 10 Октября 2024 года

    ДР Конго

  • ЧМ-2026. Отбор. Африка
    •  ДР Конго 19:00 Танзания

    Танзания

  • Додома, Дар-эс-Салам
    •

    ДР Конго

    Турнирное положение: Сборная ДР Конго стартовала в квалификации весьма уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом ДР Конго в двух стартовых турах квалификации разжилась 6 очками. Да и в свои ворота команда не пропустила ни разу.

    ДР Конго — Танзания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур квалификации «леопарды» провели продуктивно. Команда сумела переиграть Эфиопию (2:0).

    А вот до того ДР Конго добыла минимальную победу над Гвинеей. При этом поединок с Того завершился сложной викторией «леопардов» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ДР Конго выиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: «Леопарды» мотивированы выиграть свою группу. Да и не пропускала команда в 3 своих последних поединках.

    Матчи против Танзании для команды исторически складываются весьма непросто. Из 5 последних очных поединков ДР Конго выиграла и проиграла по разу.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Леопарды» существенно превосходят соперника в классе.

    Танзания

    Турнирное положение: Танзанийцы сражаются за попадание в финальную часть Кубка африканских наций. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Танзания в 2 поединках квалификации набрала 4 очка. При этом команда забила 2 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Танзанийцы переиграли Гвинею (2:1).

    До того команда подписала мировую с Эфиопией (0:0). А вот поединок с Замбией завершился победой с минимальным счетом.

    Вообще же, Танзания в 5 своих последних матчах выиграла 3 раза. Забила в них команда 4 мяча при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. При этом танзанийцы явно способны дать бой любому оппоненту.

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    При этом сборная Танзания не проигрывает уже в 5 матчах кряду. Да и оборона команды совершает сбои крайне редко.

    Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Вот только сборную ДР Конго танзанийцы не могут обыграть уже 6 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом ничейный результат в этом поединке вполне устроит танзанийцев.

    Статистика для ставок

    • ДР Конго еще не пропускала в нынешней квалификации

    • Танзанийцы не могут обыграть «леопардов» уже 6 лет

    • ДР Конго победила в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.26 и 1.48.

    Прогноз: ДР Конго нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно начнет встречу активно.

    Номинальные гости имеют проблемы с реализацией, да и вообще, уступают сопернику в классе.

    Ставка: Победа ДР Конго в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

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    ДР Конго — Танзания: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Танзанийцам сразу несдобровать?!
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