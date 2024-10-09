9 октября в 3-м туре квалификации Кубка африканских наций по футболу сыграют Намибия и Зимбабве. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Намибия — Зимбабве, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Намибия

Турнирное положение: Намибия пока не блещет результатами. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы группы J.

При этом Намибия в двух стартовых турах квалификации не разжилась очками. Да и забила команда всего 1 мяч.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Дома она уступила сборной Кении (1:2).

А вот до того Намибия минимально уступила Камеруну. Да и ангольцам команда проиграла по всем статьям (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: у намибийцев нынче не самый простой период. Между тем, шансы зацепиться за 2 место еще имеются.

Матчи против зимбабвийцев для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Намибия выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Другого варианта у намибийцев уже попросту нет!

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы явно способны пободаться за проход в Кубок африканских наций. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Зимбабве в 2 матчах группы не забил ни разу. При этом и в свои ворота команда также не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Сборная Зимбабве дома не дала себя обыграть камерунцам (0:0).

До того команда подписала мировую с Кенией (0:0). Правда, чуть ранее этим же кенийцам она уступила (0:2).

Вообще же, сборная Зимбабве в 5 своих последних матчах выиграла 2 раза. Забила в них команда 3 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Зимбабвийцы не забивали в трех своих последних матчах.

При этом сборная Зимбабве давненько не обыгрывала намибийцев. Последняя виктория случилась еще 16 лет назад.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом зимбабвийцам придется больше обороняться.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Да и оппонент не столь стабилен в последнее время.

Статистика для ставок

Намибия обыграла зимбабвийцев в 2 последних очных поединках

Сборная Зимбабве еще ни разу не забила и не пропустила в нынешней квалификации

Намибия уже 16 лет не проигрывает зимбабвийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Намибия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.40 и 1.58.

Прогноз: Намибия традиционно успешно противостоит зимбабвийцам.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Победа Намибии за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40