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    «Сокол» — «Ротор». Ставка (к. 1.77) и прогноз на Первую лигу 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Ротор»
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    Денис Бояринцев — тренер «Ротора»
    7 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Ротор». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 07 Октября 2024 года

    Сокол

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    •  Сокол 19:45 Ротор

    Ротор

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    «Сокол»

    Турнирное положение: после 12 туров «Сокол» идет на 13-м месте в таблице Первой лиги с 15 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Алексея Баги уступила в гостях с разгромным счетом «Черноморцу» (0:3). Соперник был на голову сильнее и заслуженно взял три очка, не спасла даже хваленая защита «Сокола».

    Сокол — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над «Орлом» (3:2) и ничья с «Сочи» (1:1) дома.

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    • Не сыграют: под вопросом участие в матче основного защитника Забелина, который вызван в сборную Беларуси, но его пытаются отстоять.

    Состояние команды: саратовский «Сокол» играет в очень закрытый футбол, низким блоком, сидит большими силами в обороне, фактически от черновой работы освобожден только главный бомбардир Артем Максименко, через которого обычно команда выходит в атаку. Он отлично цепляется за мячи и здорово играет на втором этаже.

    «Ротор»

    Турнирное положение: сейчас «Ротор» идет вровень с «Соколом» в таблице Первой лиги и занимает 12-е место с 15 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре команда Дениса Бояринцева на своем поле сыграла вничью с «Аланией» (0:0). Игра получилась очень унылой и почти без опасных моментов. Счет полностью отражает ход игры.

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    До этого было поражение в Кубке России от «Волги» (1:2) и в чемпионате от «Черноморца» (1:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован Прищепа, травма у Котова.

    Состояние команды: после неплохого старта сезона «Ротор» сильно сбавил обороты и опустился в турнирной таблице уже в середину. Команда начинает физически проседать, у нее короткая обойма, даже последние приобретения в лице Кухарчука и Касимова не сильно усилили игру.

    Статистика для ставок

    • В 2020 году «Ротор» в товарищеском матче выиграл со счетом 3:0

    • «Ротор» не выигрывает уже на протяжении 7 туров, сыграв за это время 6 матчей вничью

    • В 9 последних матчах в чемпионате «Сокол» победил всего один раз и пять раз сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,70, а на «Ротор» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: встречаются две самые закрытые команды Первой лиги, которые привыкли играть вторым номером. «Ротор» даже после приобретения топовых по меркам дивизиона Кухарчука и Касимова не стал играть результативнее, а тут еще пропускает игру главный бомбардир Прищепа. «Сокол» имеет ограниченную обойму, которая еще и прохудилась из матчей сборных.

    Ставка: тотал меньше 2 за 1,77.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом. Силы примерно равны и очень вероятен счет 0:0 или 1:1.

    Ставка: ничья за 3,10.

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    «Сокол» — «Ротор»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на футбол. Игра получится засушливой
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