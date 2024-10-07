Сокол
Ротор
«Сокол»
Турнирное положение: после 12 туров «Сокол» идет на 13-м месте в таблице Первой лиги с 15 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Алексея Баги уступила в гостях с разгромным счетом «Черноморцу» (0:3). Соперник был на голову сильнее и заслуженно взял три очка, не спасла даже хваленая защита «Сокола».
Сокол — Ротор: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке России над «Орлом» (3:2) и ничья с «Сочи» (1:1) дома.
Не сыграют: под вопросом участие в матче основного защитника Забелина, который вызван в сборную Беларуси, но его пытаются отстоять.
Состояние команды: саратовский «Сокол» играет в очень закрытый футбол, низким блоком, сидит большими силами в обороне, фактически от черновой работы освобожден только главный бомбардир Артем Максименко, через которого обычно команда выходит в атаку. Он отлично цепляется за мячи и здорово играет на втором этаже.
«Ротор»
Турнирное положение: сейчас «Ротор» идет вровень с «Соколом» в таблице Первой лиги и занимает 12-е место с 15 очками.
Последние матчи: в 12-м туре команда Дениса Бояринцева на своем поле сыграла вничью с «Аланией» (0:0). Игра получилась очень унылой и почти без опасных моментов. Счет полностью отражает ход игры.
До этого было поражение в Кубке России от «Волги» (1:2) и в чемпионате от «Черноморца» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Прищепа, травма у Котова.
Состояние команды: после неплохого старта сезона «Ротор» сильно сбавил обороты и опустился в турнирной таблице уже в середину. Команда начинает физически проседать, у нее короткая обойма, даже последние приобретения в лице Кухарчука и Касимова не сильно усилили игру.
Статистика для ставок
- В 2020 году «Ротор» в товарищеском матче выиграл со счетом 3:0
- «Ротор» не выигрывает уже на протяжении 7 туров, сыграв за это время 6 матчей вничью
- В 9 последних матчах в чемпионате «Сокол» победил всего один раз и пять раз сыграл вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 2,70, а на «Ротор» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.
- 3.70Динамо — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.50Локомотив — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 3.80Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: встречаются две самые закрытые команды Первой лиги, которые привыкли играть вторым номером. «Ротор» даже после приобретения топовых по меркам дивизиона Кухарчука и Касимова не стал играть результативнее, а тут еще пропускает игру главный бомбардир Прищепа. «Сокол» имеет ограниченную обойму, которая еще и прохудилась из матчей сборных.
Ставка: тотал меньше 2 за 1,77.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом. Силы примерно равны и очень вероятен счет 0:0 или 1:1.
Ставка: ничья за 3,10.