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    Три очка для дортмундцев?

    «Унион» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» Д
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    Никлас Зюле
    5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Октября 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» в новом сезоне ставит задачу снова побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. А вот в свои ворота берлинцы пропустили лишь 3 раза.

    Унион — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Унион» минимально уступил «Боруссии» М.

    При этом «Унион» до того нанес поражение «Хоффенхайму» (2:1). Да и ничью с «РБ Лейпцигом» (0:0) вполне можно записать в актив.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках берлинцы забили 4 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Унион» всего на один пункт отстает от искомой 6 позиции. Да и надежные тылы могут стать важным союзником в достижении глобальных целей.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» выиграл однажды при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать привычно осторожно. Берлинцы постараются преуспеть на контратаках.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы твердо намерены побороться за чемпионский титул. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д в текущем чемпионате не блещет результативностью. В среднем дортмундцы забивают 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три законных очка. Дома она уверенно одолела «Бохум» (4:2).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Штутгарту» (1:5). Зато в Лиге чемпионов дортмундцы вынесли «Селтик» (7:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Доньелл Мален, Джованни Рейна — травмированы.

    Состояние команды: Дортмундцы нынче на ходу. В двух своих последних победных матчах команда настреляла 11 мячей.

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    Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась почти 2 раза за матч.

    При этом «Боруссия» Д лишь на 3 очка отстает от лидера «Баварии». Да и Серу Гирасси уже успел отличиться 3 голами в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы в трех последних очных поединках обыгрывали «Унион».

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Унион» в среднем забивает менее гола за матч

    • Дортмундцы в 3 последних очных поединках обыгрывали «Унион»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    Дортмундцы выглядят явно сильнее оппонента, к тому же регулярно обыгрывают берлинцев.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.80

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    «Унион» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для дортмундцев?
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