5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» в новом сезоне ставит задачу снова побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. А вот в свои ворота берлинцы пропустили лишь 3 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Унион» минимально уступил «Боруссии» М.

При этом «Унион» до того нанес поражение «Хоффенхайму» (2:1). Да и ничью с «РБ Лейпцигом» (0:0) вполне можно записать в актив.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках берлинцы забили 4 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Унион» всего на один пункт отстает от искомой 6 позиции. Да и надежные тылы могут стать важным союзником в достижении глобальных целей.

Матчи с дортмундцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» выиграл однажды при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать привычно осторожно. Берлинцы постараются преуспеть на контратаках.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы твердо намерены побороться за чемпионский титул. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д в текущем чемпионате не блещет результативностью. В среднем дортмундцы забивают 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три законных очка. Дома она уверенно одолела «Бохум» (4:2).

При этом до того команда по всем статьям уступила «Штутгарту» (1:5). Зато в Лиге чемпионов дортмундцы вынесли «Селтик» (7:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Доньелл Мален, Джованни Рейна — травмированы.

Состояние команды: Дортмундцы нынче на ходу. В двух своих последних победных матчах команда настреляла 11 мячей.

Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась почти 2 раза за матч.

При этом «Боруссия» Д лишь на 3 очка отстает от лидера «Баварии». Да и Серу Гирасси уже успел отличиться 3 голами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы в трех последних очных поединках обыгрывали «Унион».

Статистика для ставок

«Боруссия» Д в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Унион» в среднем забивает менее гола за матч

Дортмундцы в 3 последних очных поединках обыгрывали «Унион»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.98.

Прогноз: Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Дортмундцы выглядят явно сильнее оппонента, к тому же регулярно обыгрывают берлинцев.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80