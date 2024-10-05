Унион
Боруссия Д
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» в новом сезоне ставит задачу снова побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.
При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. А вот в свои ворота берлинцы пропустили лишь 3 раза.
Унион — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Унион» минимально уступил «Боруссии» М.
При этом «Унион» до того нанес поражение «Хоффенхайму» (2:1). Да и ничью с «РБ Лейпцигом» (0:0) вполне можно записать в актив.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках берлинцы забили 4 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Унион» всего на один пункт отстает от искомой 6 позиции. Да и надежные тылы могут стать важным союзником в достижении глобальных целей.
Матчи с дортмундцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» выиграл однажды при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать привычно осторожно. Берлинцы постараются преуспеть на контратаках.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы твердо намерены побороться за чемпионский титул. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д в текущем чемпионате не блещет результативностью. В среднем дортмундцы забивают 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три законных очка. Дома она уверенно одолела «Бохум» (4:2).
При этом до того команда по всем статьям уступила «Штутгарту» (1:5). Зато в Лиге чемпионов дортмундцы вынесли «Селтик» (7:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Доньелл Мален, Джованни Рейна — травмированы.
Состояние команды: Дортмундцы нынче на ходу. В двух своих последних победных матчах команда настреляла 11 мячей.
Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась почти 2 раза за матч.
При этом «Боруссия» Д лишь на 3 очка отстает от лидера «Баварии». Да и Серу Гирасси уже успел отличиться 3 голами в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы в трех последних очных поединках обыгрывали «Унион».
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Унион» в среднем забивает менее гола за матч
- Дортмундцы в 3 последних очных поединках обыгрывали «Унион»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.75 и 1.98.
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- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.
Дортмундцы выглядят явно сильнее оппонента, к тому же регулярно обыгрывают берлинцев.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.80