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    Устоит ли «Олимпия» перед клубом Бундеслиги?

    «Хайденхайм» — «Олимпия». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Олимпия»
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    «Олимпия»
    Немецкий «Хайденхайм» сыграет против словенского клуба «Олимпия» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 19:45 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: В чемпионате Германии «Хайденхайм» занимет 6 место, набрав 9 очков: 3 победы и 2 поражения в новом сезоне Бундеслиги.

    Последние матчи: Участник Бундеслиги начал свою еврокампанию с 4-го отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии «Хайденхайм» в двухматчевой дуэли обыграл «Хеккен» из Швеции (3:2 — дома, 2:1 — в гостях).

    Хайденхайм — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, а у Скиенцы — мышечная травма.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: У «Хайденхайма» с 18 мая по 1 сентября включительно наблюдалась победная серия, которая состояла из 13 матчей. Серия прервалась после того, как «Хайденхайм» проиграл в чемпионате Германии дортмундской «Боруссии» (2:4).

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 22 очка из 30 возможных. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии словенцы обыграли украинский коллектив «Полесье» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Потом «Олимпия» нанесла поражение молдавскому «Шерифу» (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и хорватской «Риеке» (5:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Олимпия» не проигрывает с мая 2024-го: команда из Любляны выиграла 16 матчей и 5 игр завершила вничью.

    Статистика для ставок

    • Прервалась 13-ти матчевая победная серия «Хайденхайма»

    • «Олимпия» не проигрывает на протяжении 21 матча: 16 побед и 5 ничьих

    • «Хайденхайм» и «Олимпия» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.37, а победа «Олимпии» — в 5.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: «Олимпия» демонстрирует качественный результат, однако «Хайденхайму» вполне по силам прервать беспроигрышную серию словенского клуба, так как команды выше классом.

    Ставка: Фора «Хайденхайма» (-1) с коэффициентом 1.94.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.74.

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    «Хайденхайм» — «Олимпия»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Устоит ли «Олимпия» перед клубом Бундеслиги?
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