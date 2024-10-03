Немецкий «Хайденхайм» сыграет против словенского клуба «Олимпия» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: В чемпионате Германии «Хайденхайм» занимет 6 место, набрав 9 очков: 3 победы и 2 поражения в новом сезоне Бундеслиги.

Последние матчи: Участник Бундеслиги начал свою еврокампанию с 4-го отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии «Хайденхайм» в двухматчевой дуэли обыграл «Хеккен» из Швеции (3:2 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, а у Скиенцы — мышечная травма.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: У «Хайденхайма» с 18 мая по 1 сентября включительно наблюдалась победная серия, которая состояла из 13 матчей. Серия прервалась после того, как «Хайденхайм» проиграл в чемпионате Германии дортмундской «Боруссии» (2:4).

«Олимпия»

Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 22 очка из 30 возможных. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.

Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии словенцы обыграли украинский коллектив «Полесье» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Потом «Олимпия» нанесла поражение молдавскому «Шерифу» (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и хорватской «Риеке» (5:0 — дома, 1:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Олимпия» не проигрывает с мая 2024-го: команда из Любляны выиграла 16 матчей и 5 игр завершила вничью.

Статистика для ставок

Прервалась 13-ти матчевая победная серия «Хайденхайма»

«Олимпия» не проигрывает на протяжении 21 матча: 16 побед и 5 ничьих

«Хайденхайм» и «Олимпия» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.37, а победа «Олимпии» — в 5.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.

Прогноз: «Олимпия» демонстрирует качественный результат, однако «Хайденхайму» вполне по силам прервать беспроигрышную серию словенского клуба, так как команды выше классом.

Ставка: Фора «Хайденхайма» (-1) с коэффициентом 1.94.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.74.