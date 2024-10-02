2 октября во втором туре основного этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле примет туринский «Ювентус». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: Немецкий клуб в прошлом сезоне стал четвертым в чемпионате Германии, а в прошлой ЛЧ добрался до 1/8 финала, проиграв там мадридскому «Реалу».

В новом чемпионате страны «РБ Лейпциг» пока идет без фиаско и занимает третьем место, трижды выиграв при двух мировых исходах.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «быки» в рамках чемпионата Германии на своем поле разгромили «Аугсбург» со счетом 4:0, забив по два гола в каждом из таймов. Перед этим они расписали гостевую мировую с «Санкт-Паули» 0:0 в Бундеслиге и уступили в Мадриде «Атлетико» 1:2 в первом туре Лиги чемпионов.

Не сыграют: Хавбеки Кевин Кампль и Ксавер Шлагер пребывают в лазарете.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стоит отметить, что коллектива из Лейпцига проигрышем «Атлетико» прервал на тот момент свою 16-матчевую беспроигрышную серию с учетом еще прошлого сезона и всех официальных игр. За этот период он расписал шесть мировых исходов и добился десяти выигрышей.

И после поражения от испанцев «красно-белые» в последующих двух встречах раз победили и раз сыграли вничью, не пропусти в данных играх ни одного гола.

«Ювентсус»

Турнирное положение: Туринский коллектив прошлый чемпиона Италии завершил на третьей строке, а еврокубковый сезон пропускал.

В текущем же розыгрыше Серии А «Ювентус» выиграл три игры из шести проведенных при трех мировых исходах и идет в таблице вторым.

Последние матчи: В первом туре этой ЛЧ «зебры» на своем поле без особых трудностей справились с нидерландским «ПСВ Эйндховен», победив со счетом 3:1, пропусти гол уже в компенсированное время. А затем они расписали в Турине мировую 0:0 с «Наполи» и обыграли накануне в гостях «Дженоа» со счетом 3:0.

Не сыграют: Тимоти Веа, Аркадиуш Милик и Поль Погба — вне игры.

Состояние команды: К этому поединку «Ювентус» подходит с 13-матчевой бесприогрышной серией, которая длится еще с прошлого сезона. За это время «черно-белые» добились шести выигрышей и расписали семь мировых исходов. И аж в девяти встречах данного отрезка команда смогла сохранить свои ворота на замке. А в новом сезоне «Юве» пропустил лишь один гол в семи проведенных поединках.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти команды не играли

«Юве» в новом сезоне пропустил только один гол в семи играх

«РБ Лейпциг» сохранил свои ворота сухими в четырех из семи проведенных встреч этого сезона

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 2.32, победа «Ювентуса» — 3.23, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.97 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от команд, которые очень внимательно играют у своих ворот стоит ждать крайне нерезультативного поединка. В общем, прогнозируем здесь низовой исход.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.97.

Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью по итогам первого тайма, ведь наверняка обе команды будут действовать осторожно и форсировать события в первой половине игры точно не будут.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.26.